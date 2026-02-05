Copetrol reveló al último ganador que viajará a Estados Unidos

Copetrol puso punto final a su promoción mundialista con un evento especial realizado en su estación Aeropuerto, donde se reveló al último ganador del viaje soñado para alentar a Paraguay en el máximo escenario del fútbol internacional. La jornada marcó el cierre de una campaña que movilizó a miles de paraguayos en todo el país.

Durante varias semanas, la iniciativa invitó a los clientes a cargar combustible y, al mismo tiempo, cargar ilusión, convirtiendo cada visita a las estaciones de servicio en una oportunidad para acercarse al sueño mundialista. Bajo el concepto “Cargá en Copetrol y nos vemos en la próxima estación: El Mundial”, la marca logró trascender el formato promocional para construir una experiencia emocional compartida.

La acción formó parte de la nueva Plataforma Fútbol de Copetrol, con una narrativa inclusiva, auténtica y alineada al sentir popular. A través de esta propuesta, la compañía activó su red de estaciones como espacios de encuentro, fortaleciendo el vínculo con los consumidores y consolidando su presencia en uno de los territorios de mayor pasión del país.

“No hay nada que mueva más al Paraguay que el fútbol. Y no hay nada que lo movilice mejor que Copetrol”, expresó el vocero de la empresa, destacando que esta activación representa apenas el inicio de una serie de acciones orientadas a posicionar a la marca como el motor emocional —y literal— de los fanáticos.

Con el anuncio del último ganador, Copetrol cerró una campaña de alto impacto que combinó cercanía, experiencia y orgullo nacional, reafirmando su estrategia de conectar con las personas desde aquello que las une. Porque, una vez más, quedó demostrado que la pasión también se carga.