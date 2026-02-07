Empresariales
07 de febrero de 2026 - 01:00

Hasta fin de mes se puede participar por una SUV

GNB cierra una campaña que pone en valor la transparencia.
El Banco GNB continúa premiando a quienes solicitan su préstamo personal y encara el último mes de vigencia de su campaña Oportunidad sin filtros, una propuesta diseñada para ofrecer condiciones claras, accesibles y sin costos adicionales.

Por ABC Color

La promoción transita su etapa final, siendo febrero el último mes en el que los clientes pueden acceder a los beneficios y participar de los sorteos.

Quienes solicitan un préstamo personal en el marco de la campaña participan automáticamente del sorteo de un vehículo Suzuki Fronx GLX 0km, acumulando cupones conforme a las bases y condiciones vigentes.

Durante el mes de enero, el Banco GNB ya dio a conocer al ganador del primer sorteo, correspondiente a la primera SUV, mientras que el segundo vehículo será sorteado en marzo próximo.

Esta campaña permite acceder a préstamos personales con cuotas claras desde G. 28.000 por millón a 60 meses, sin costos extras. El monto de la cuota y la tasa de interés aplicable varían según el plazo del préstamo.

