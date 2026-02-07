Ojo de Pez: creatividad en gran angular que crece

Bajo el concepto 21 de Pez: mayoría contra corriente, la agencia publicitaria celebra toda una carrera que desde su fundación en el 2005 se destacó por encontrar y fortalecer el ADN de las marcas, acompañándolas con soluciones creativas y estratégicas adaptadas a un ecosistema de medios que evoluciona constantemente.

La agencia se describe como un equipo de talentos que se involucra con las marcas, moviéndose con proactividad para generar comunicación que impacta a las personas.

Más allá de seguir tendencias, Ojo de Pez construye su camino, innovando y adaptándose con una propuesta creativa que encuentra sentido donde otros solo ven lo evidente. Con un equipo integral de estrategas, creativos, planners y especialistas en medios, la agencia se consolida a través de una forma de trabajo colaborativa y orientada a resultados tangibles.