Empresariales
07 de febrero de 2026 - 01:00

Ojo de Pez: creatividad en gran angular que crece

Ojo de Pez cumple 21 años en la industria publicitaria local.GENTILEZA

La agencia de comunicación y publicidad, con sólida trayectoria local, Ojo de Pez celebra 21 años de creatividad estratégica, visión diferenciada y resultados que marcan tendencia.

Por ABC Color

Bajo el concepto 21 de Pez: mayoría contra corriente, la agencia publicitaria celebra toda una carrera que desde su fundación en el 2005 se destacó por encontrar y fortalecer el ADN de las marcas, acompañándolas con soluciones creativas y estratégicas adaptadas a un ecosistema de medios que evoluciona constantemente.

La agencia se describe como un equipo de talentos que se involucra con las marcas, moviéndose con proactividad para generar comunicación que impacta a las personas.

Más allá de seguir tendencias, Ojo de Pez construye su camino, innovando y adaptándose con una propuesta creativa que encuentra sentido donde otros solo ven lo evidente. Con un equipo integral de estrategas, creativos, planners y especialistas en medios, la agencia se consolida a través de una forma de trabajo colaborativa y orientada a resultados tangibles.