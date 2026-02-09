TECH Universidad se consolida como el Harvard online gracias a su excelso claustro internacional

Decía el célebre escritor norteamericano William Arthur Ward, que “La enseñanza es más que impartir conocimiento; es inspirar el cambio”. Una afirmación que hoy, con la formación digital, toma más sentido que nunca y para la cual el papel del docente es clave.

Es precisamente en este principio sobre lo que se asienta la misión educativa de TECH Universidad, la mayor universidad digital del mundo según FORBES, que ha hecho de la excelencia docente su carta de presentación.

Diversos estudios destacan que la calidad de los docentes es uno de los factores más influyentes en el éxito académico. Según un reciente informe de la UNESCO, “la experiencia y el compromiso de los docentes son esenciales para mejorar los resultados educativos”.

Además, un artículo publicado por The Chronicle of Higher Education señala que los profesores con experiencia internacional no solo aportan conocimientos técnicos avanzados, sino que también enriquecen las perspectivas culturales de los estudiantes, preparándolos para un mundo globalizado.

Es bajo este contexto donde la que es hoy la mejor universidad digital del mundo, TECH Universidad, se ha ganado el calificativo del “Harvard online”.

No solo por su alta calidad académica, sustentada en el 99% de empleabilidad que garantiza a su alumnado, sino también por la inversión extensa y exhaustiva que hace al contar con el mejor claustro docente internacional del panorama universitario actual.

TECH Universidad, también galardonada con la insignia Google Partner Premier, cuenta con docentes internacionales especializados en cada área de estudios que imparte.

Una visión transformadora que busca “acercar y diversificar la educación universitaria hasta hacerla extensible a todos los rincones del mundo” según afirma Manuel Sánchez-Cascado de Fuentes, CEO del grupo TECH Education.

Esta diversidad no solo garantiza una educación rica y multifacética, sino que también “fomenta un entorno de aprendizaje que trasciende fronteras, permitiendo a los estudiantes obtener una visión global y actualizada de sus respectivas disciplinas” afirma también Sánchez-Cascado.

Un hito que ha permitido a la universidad un crecimiento imparable a lo largo de la última década, ostentando también una valoración de 4,9 sobre 5 tras más de 2500 reseñas en la conocida web de valoraciones Trustpilot, famosa por validar la veracidad de cada una de las opiniones vertidas.

Un claustro TOP Internacional

La preferencia de los alumnos y el prestigio intrínseco de TECH Universidad se sustenta en varios pilares. Uno de ellos, el más importante desde el punto de vista académico, es su robusto cuadro docente.

Un claustro en el que destacan nombres internacionales, relacionados con trasnacionales tecnológicas como Googley Amazon, o exponentes del sector bancario como directivos de Mastercard. También de multinacionales de alcance global como Coca-Colao Shell, entre otros.

Otro es su diversidad académica, con 20 facultades que abarcan las más relevantes áreas del conocimiento y su aplicación práctica.

En todas ellas, el claustro docente también se convierte en la columna vertebral de la excelencia académica, puesto que permite a los estudiantes interconectar la investigación científica con la realidad profesional más actual y exigente.

TECH Universidad: líder en la formación sanitaria

Desde su fundación hace poco más de una década, TECH Universidad se ha posicionado como universidad líder en el ámbito sanitario.

Un hecho que ha ido atrayendo al claustro a figuras reconocidas internacionalmente, y que le ha permitido establecer vínculos estrechos con 4 centros que integran el Top 5 de los mejores hospitales del mundo.

Desde el primero de ellos, la reconocida red de centros deMayo Clinic, TECH Universidad cuenta con 6 Directores Invitadosvinculados a diferentes áreas de la Medicina y la Enfermería.

Los doctores Michael Hinni, quien encabeza el Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello de Mayo Clinic, Susan Linder, directora de Medicina Física y Rehabilitación de Cleveland Clinic, David Lin, director de la Clínica de Neurorrecuperación del Massachusetts General Hospital o el director del Programa de Ablación Compleja de Cardiopatías Congénitas del Adulto de The Johns Hopkins Hospital, Konstantinos Aronis, son solo alguno de los docentes que completan un excelso cuerpo pedagógico.

Otro de los exponentes internacionales de obligada referencia en este cuadro docente TOP Internacional es Federico Foschi, director del Programa de Formación en Endodoncia del Health Education England de Londres, en Reino Unido.

Este experto ofrece completísimas Masterclasses a través de TECH Universidad, con las que busca “transmitir pasión por la Endodoncia”.

Otro de los nombres relevantes dentro del campo sanitario es el doctor Stefan G. Hofmann, quien participa en el Máster en Psicología Cognitivo-Conductual de TECH Universidad.

Este distinguido experto ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional al abordaje de los Trastornos de la Ansiedad mediante las técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual más disruptivas. Dispone de numerosos premios y ha sido incluido en la lista mundial de Investigadores Altamente Citados.

Asimismo, y gracias a su amplia trayectoria, se ha consagrado como Catedrático Alexander von Humboldt de Psicología Clínica Traslacional y del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Philipps de Marburgo en Alemania y ejerce actualmente como director del Laboratorio de Investigación de Psicoterapia y Emociones en el Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados de la Universidad de Boston.

Negocios y liderazgo empresarial, desde la mejor enseñanza 100% online<b> </b>

TECH Universidad no solo destaca en el ámbito sanitario, sino que su Escuela de Negocios, la más grande del mundo, se ha consolidado como una referencia internacional en formación ejecutiva.

Un rasgo distintivo de esta institución es su capacidad para conectar a los estudiantes con líderes empresariales en activo que trasladan sus conocimientos y experiencia directamente a las aulas virtuales.

Este enfoque permite a los futuros directivos no solo aprender la teoría, sino también sumergirse en la práctica cotidiana de los negocios globales, recibiendo de primera mano los consejos y estrategias de quienes marcan la pauta en sus respectivas industrias.

Así, TECH Universidad se posiciona como una incubadora de talento para las generaciones que estarán al frente de empresas en un entorno empresarial en constante cambio, impulsado por la tecnología y la innovación.

Entre los docentes más reconocidos de la Escuela de Negocios de TECH Universidad se encuentran figuras de renombre internacional, como Romi Arman, director de Transformación Digital (CDO) en la Corporación Energética Shell; Scott Stevenson, director de Marketing Digital en Warner Bros. Discovery; Andrea La Sala, director Global de Marca y Merchandising Armani Exchange de Giorgio Armani; y Rick Gauthier, director regional de IT en Amazon.

La presencia de estos líderes no solo enriquece la formación, sino que proporciona a los estudiantes una visión privilegiada de las tendencias actuales, los desafíos reales y las soluciones estratégicas que se implementan en las empresas más influyentes del mundo.

La interacción con estos directivos en activo ofrece a los estudiantes una ventaja competitiva al permitirles comprender cómo se toman decisiones clave en tiempo real y cómo la adaptación y la innovación son esenciales en un mercado globalizado.

Innovación tecnológica y Videojuegos en el núcleo académico

Rebeca Hwang, directora de Thunderbird School of Global Management de la Universidad de Arizona, es otra de las personalidades que se integra al cuadro docente de la institución.

Esta experta es considerada un verdadero referente en el ámbito de la dirección de empresas con un alto capital tecnológico, área en la que además innova con recursos pioneros como la Inteligencia Artificial.

“Es muy importante aprender sobre los avances en Inteligencia Artificial para la dirección de negocios en el mundo digital, porque todo está cambiando”, ha asegurado la experta en una declaración al equipo de Comunicación de TECH Universidad.

En esa premisa se sustentan las Masterclasses que esta especialista ofrece a lo largo del Máster en Creación y Emprendimiento de la Empresa Digital de TECH Universidad.

Gracias a su docencia, los egresados “estarán en una mejor posición para aplicar algunas de estas herramientas en emprendimiento y proceso de creación de negocios, antes que sus competidores.

Y, además de las repercusiones tecnológicas de la revolución de la IA, se darán claves muy claras en liderazgo, cultura y otras soft skills, que deben adquirirse como parte de una titulación en negocios”.

Otro nombre con indudable protagonismo dentro de la escena tecnológica y que es posible vincular al cuadro docente de TECH Universidad es el Joshua Singh.

Con una experiencia profesional de más de 20 años en la industria de los Videojuegos, ha trabajado con empresas reputadas de ese sector como Wildlife Studios, Wavedash Games, Blizzard Entertainment y Riot Games.

Los éxitos cosechados en los proyectos en que ha trabajado, como Marvel’s Spider-Man 2, League of Legends y Overwatch, le ha conducido a su actual posición como director de Arte en Marvel Entertainment.

Deportes y Formación de Alto Rendimiento

TECH Universidad es la universidad oficial de la NBA, un hecho que ha vinculado a la institución a los mejores especialistas en el campo deportivo del mundo. Por eso, es posible identificar en su claustro a figuras como el reputado entrenador de alto rendimiento de los Boston Celtics, Isaiah Covington, entre muchos otros.

Este especialista ha desarrollado su labor profesional en la liga de baloncesto más competitiva y exigente del mundo.

Así, ha sido un elemento clave en la recuperación y mejora del desempeño de jugadores en equipos icónicos como los Golden State Warriors, aportando su experiencia en el diseño de programas personalizados de rehabilitación y acondicionamiento físico.

Entre los expertos de las Ciencias del Deporte que colaboran con TECH Universidad también destaca el perfil de Tyler Friedrich, director de Rendimiento Deportivo y Ciencias del Deporte Aplicadas en Stanford.

Su labor en el análisis de datos, especialmente a través del sistema GPS de atletas Catapult, y su integración de tecnología deportiva en los programas de acondicionamiento físico, lo han consolidado como un referente en la optimización de los resultados de los mejores exponentes de disciplinas como el fútbol, la natación, el voleibol o el hockey en Estados Unidos.

Ciencias Sociales y su impacto en el mundo investigativo actual

Alexander Carter es director de Filosofía y Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Desde esa posición ha impulsado proyectos para el estudio de dilemas filosóficos propiciando la adquisición de un mayor pensamiento crítico y creativo entre los investigadores.

Este experto también llega a TECH Universidad como Director Invitado Internacional, evidenciando la prominencia que la Universidad otorga a las Humanidades.

También entre los exponentes del claustro internacional de TECH Universidad es posible encontrar a Fayyaz Vellani.

Este especialista, además de dirigir el Programa de Investigación del College House de la Universidad de Pensilvania, ha realizado diversos estudios sobre Discapacidad, Geopolítica y Desarrollo Sostenible y su impacto en el mundo contemporáneo, llegando a recibir el Premio a la Excelencia del International Journal of Diversity.

TECH es la mayor Universidad Digital del Mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Timescomo una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.