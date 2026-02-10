29 años, 15 mil participantes y un sueño cumplido, con Sueñolar

Entre sonrisas, aplausos y emoción genuina, Roberto Haseitel, de Coronel Bogado, recibió las llaves de un vehículo 0km de la marca Volvo, convirtiéndose en el gran ganador de la campaña ¿Cuál es tu sueño?, que realizó Sueñolar por sus 29 años de trayectoria.

La escena fue íntima y cargada de simbolismo. “Para nosotros es un placer recibirles en nuestra casa. ¿Cuál es tu sueño? es una campaña que Sueñolar preparó por sus 29 años", expresó Paula Torres, brand manager de la marca.

“Emitimos más de 5 millones de cupones, con más de 15 mil clientes participando por poder cumplir uno de sus sueños”, detalló.

Agregó que el objetivo fue claro desde el inicio. “Queríamos llegar a cada familia paraguaya para acompañarle y poder cumplir cualquiera de sus sueños, ya sea el de un vehículo, una boda soñada, la renovación del hogar, un viaje en familia o hasta la posibilidad de estudiar un máster”, explicó Paula.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nombre de Roberto Haseitel salió sorteado el pasado 6 de enero y, semanas después, el sueño comenzó a tomar forma real.

“Hoy nos está acompañando para hacer realidad uno de sus sueños”, destacó Paula, marcando el cierre perfecto de una campaña que buscó inspirar, escuchar y cumplir.

La emoción también se reflejó en las palabras del director financiero de Sueñolar, John Kröll, quien no ocultó su satisfacción.

“Estoy muy contento de poder cumplir el sueño de Roberto y su familia. Agradecemos a los más de 15 mil clientes que apostaron a nuestra campaña, con la cual creo que consolidamos a lo que apuntamos como marca”, declaró.

Al momento de la entrega, el mensaje fue directo y cercano. “Estoy muy contento de entregarle a Roberto la llave de su sueño. Que lo disfrute junto a su familia y que tenga muchos momentos de alegría con su sueño cumplido”, remarcó.

Desde el área comercial, Julieta Bustos, gerente de tiendas de Sueñolar, celebró el encuentro con una invitación abierta a todos los clientes.

“Muy feliz de compartir con Roberto y su familia. Desearle que disfrute primero de su compra, que fue un sommier que le llevó a ganar este auto espectacular”, relató.

“Quiero invitarle a todos nuestros clientes a que sigan confiando en la marca, porque vamos a tener muchas sorpresas para este año. Así como Roberto, pueden disfrutar de este hermoso premio”, invitó.

La historia de Roberto tiene ese toque cotidiano que la vuelve aún más especial. “Compré un sommier en mi ciudad. El vendedor Iván Navarro tanto me insistió que compré y bueno, así se pudo concretar”, contó entre risas.

Y resumió el momento con una frase simple y poderosa. “Mi sueño se está volviendo realidad”, resaltó.

Cuando llegó el momento de elegir el premio, la decisión fue familiar. “Todos los premios son buenos, sin duda, pero había dos opciones: el viaje a Europa y el auto”, explicó.

El debate familiar no fue largo. “El viaje es un tiempo limitado. En cambio el auto es un tiempo indefinido, así que mucho tiempo podemos disfrutar de él. Vamos por el auto”, describió.

El cierre fue tan auténtico como inesperado. Roberto sacó su acordeón, un amigo lo acompañó en la guitarra y, tras recibir su Volvo 0km, regaló dos músicas a los presentes.

“Practico la música, no soy profesional, pero lo hago para divertir a las personas que me escuchan”, comentó.

En su día a día, Roberto se dedica a hacer fletes en su ciudad. Ese mismo vehículo que hoy simboliza un premio, mañana será parte de su trabajo, su familia y de nuevas historias por recorrer.