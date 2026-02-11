La Cooperativa Universitaria entregó premios de su campaña

Dos socias fueron beneficiadas con una experiencia internacional inolvidable: Sara Camila Espínola Barreto y Liz Aurora Guerrero González.

Cada una recibió un paquete de viaje al Caribe, con destino a elección, junto con una tarjeta Mastercard prepaga de USD 500, pensada para acompañar cada momento de esta experiencia única.

Asimismo, fueron adjudicadas con camionetas Toyota Corolla Cross Híbridas 0km las socias: Diana María Benítez García y Sandra Teresita Torres Cañete.

Estos premios simbolizan movilidad, progreso y nuevos comienzos, valores que forman parte del compromiso institucional de la cooperativa con el desarrollo y bienestar de sus asociados.

La promoción registró una participación extraordinaria, alcanzando la generación de 6.809.442 cupones digitales, cifra que refleja el alto nivel de involucramiento, entusiasmo y confianza depositada por los socios en cada uno de los servicios y beneficios ofrecidos.

Con esta iniciativa, la Cooperativa Universitaria reafirma su propósito estratégico de poner al socio en el centro de sus operaciones, generando soluciones financieras que impulsen sueños, acompañen proyectos de vida y fortalezcan el crecimiento conjunto.

La institución renueva así su compromiso de seguir construyendo oportunidades reales, consolidando una relación basada en la cercanía, la transparencia y la confianza.