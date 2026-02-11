Empresariales
11 de febrero de 2026 - 18:00

La Cooperativa Universitaria entregó premios de su campaña

Las dos ganadoras de las camionetas Toyota Corolla Cross Híbridas 0km, que fueron sorteadas por la Cooperativa Universitaria.
La Cooperativa Universitaria Ltda. llevó a cabo la entrega oficial de premios de la promoción aniversario “Tu crédito y tu tarjeta te llevan más lejos”, una iniciativa diseñada para reconocer la confianza, la fidelidad y el acompañamiento permanente de sus socios, quienes constituyen el eje central de la gestión institucional.

Por ABC Color

Dos socias fueron beneficiadas con una experiencia internacional inolvidable: Sara Camila Espínola Barreto y Liz Aurora Guerrero González.

Cada una recibió un paquete de viaje al Caribe, con destino a elección, junto con una tarjeta Mastercard prepaga de USD 500, pensada para acompañar cada momento de esta experiencia única.

Asimismo, fueron adjudicadas con camionetas Toyota Corolla Cross Híbridas 0km las socias: Diana María Benítez García y Sandra Teresita Torres Cañete.

Estos premios simbolizan movilidad, progreso y nuevos comienzos, valores que forman parte del compromiso institucional de la cooperativa con el desarrollo y bienestar de sus asociados.

Directivos de la Cooperativa Universitaria entregaron sus correspondientes premios a las cuatro felices ganadoras.
La promoción registró una participación extraordinaria, alcanzando la generación de 6.809.442 cupones digitales, cifra que refleja el alto nivel de involucramiento, entusiasmo y confianza depositada por los socios en cada uno de los servicios y beneficios ofrecidos.

Con esta iniciativa, la Cooperativa Universitaria reafirma su propósito estratégico de poner al socio en el centro de sus operaciones, generando soluciones financieras que impulsen sueños, acompañen proyectos de vida y fortalezcan el crecimiento conjunto.

La institución renueva así su compromiso de seguir construyendo oportunidades reales, consolidando una relación basada en la cercanía, la transparencia y la confianza.