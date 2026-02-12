Eko premió a usuario con un viaje todo pago a San Andrés

La campaña, que estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2026, estuvo dirigida a clientes y nuevos usuarios mayores de 18 años, residentes en Paraguay, que realizaron pagos de servicios o transferencias de dinero a través de la aplicación.

Como incentivo principal, Eko otorgó un viaje para dos personas a San Andrés, Colombia, bajo el régimen todo incluido.

La mecánica de participación fue sencilla y alineada al uso cotidiano de la plataforma: por cada pago o transferencia igual o superior a G. 100.000, los usuarios generaban automáticamente un cupón para el sorteo.

De esta forma, una operación de G. 500.000 equivalía a cinco cupones acumulados, aumentando las posibilidades de ganar y promoviendo mayores volúmenes de transacciones digitales.

El sorteo se llevó a cabo el lunes 2 de febrero de 2026, y resultó ganadora Ylsa María Gómez Barreto, quien recibió oficialmente el premio en un acto de entrega realizado por la entidad.

Eko opera con el respaldo de Banco Familiar, ofreciendo a sus usuarios una plataforma segura y confiable, con beneficios concretos asociados al uso frecuente de herramientas digitales.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de la entidad para impulsar la bancarización, fomentar la adopción de pagos electrónicos y consolidar la transformación digital en el sistema financiero paraguayo.

La promoción se enmarca en el compromiso de la institución con la innovación y la experiencia del cliente.