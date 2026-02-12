La octava edición de la feria que mueve el campo y proyecta al país

Con la participación confirmada de más de 300 expositores, que representan a cerca de 700 marcas nacionales e internacionales, Innovar 2026 proyecta recibir a más de 25.000 visitantes durante los cuatro días de feria, en un predio especialmente preparado para ofrecer una experiencia integral, eficiente y segura.

“Innovar se ha convertido en una plataforma estratégica que conecta a productores, empresas e inversionistas, y que acompaña el crecimiento del agro y de la economía nacional”, afirmó Raimundo Llano, presidente de la UEA.

“Nuestro desafío es seguir fortaleciendo la feria y consolidarla como un espacio clave para generar oportunidades reales de desarrollo”, agregó.

La magnitud de Innovar se refleja también en el trabajo previo y coordinado que implica su realización.

La feria moviliza a más de 150 empresas proveedoras vinculadas a la industria publicitaria, de servicios, logística e infraestructura, tanto nacionales como internacionales, generando el trabajo de alrededor de 1.500 personas en distintas etapas de planificación, montaje y operación.

“Para nosotros es clave trabajar en armonía entre expositores, proveedores y la organización. Esa coordinación es lo que permite que Innovar funcione y siga creciendo año tras año”, explicó Carlos Gómez, gerente general de Innovar Feria Agropecuaria.

La entrada cuesta G. 20.000, y el 100% se destina a causas sociales.