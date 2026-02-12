Empresariales
12 de febrero de 2026 - 01:00

La octava edición de la feria que mueve el campo y proyecta al país

Innovar tiene una infraestructura para mucho público.
Innovar tiene una infraestructura para mucho público.GENTILEZA

La feria agropecuaria Innovar 2026, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), se prepara para su VIII edición, que se realizará del 17 al 20 de marzo próximo en Cetapar, Yguazú, Alto Paraná, consolidándose como el principal punto de encuentro del sector agroindustrial del país y un referente regional en innovación, tecnología y negocios.

Por ABC Color

Con la participación confirmada de más de 300 expositores, que representan a cerca de 700 marcas nacionales e internacionales, Innovar 2026 proyecta recibir a más de 25.000 visitantes durante los cuatro días de feria, en un predio especialmente preparado para ofrecer una experiencia integral, eficiente y segura.

“Innovar se ha convertido en una plataforma estratégica que conecta a productores, empresas e inversionistas, y que acompaña el crecimiento del agro y de la economía nacional”, afirmó Raimundo Llano, presidente de la UEA.

“Nuestro desafío es seguir fortaleciendo la feria y consolidarla como un espacio clave para generar oportunidades reales de desarrollo”, agregó.

La magnitud de Innovar se refleja también en el trabajo previo y coordinado que implica su realización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La feria moviliza a más de 150 empresas proveedoras vinculadas a la industria publicitaria, de servicios, logística e infraestructura, tanto nacionales como internacionales, generando el trabajo de alrededor de 1.500 personas en distintas etapas de planificación, montaje y operación.

“Para nosotros es clave trabajar en armonía entre expositores, proveedores y la organización. Esa coordinación es lo que permite que Innovar funcione y siga creciendo año tras año”, explicó Carlos Gómez, gerente general de Innovar Feria Agropecuaria.

La entrada cuesta G. 20.000, y el 100% se destina a causas sociales.