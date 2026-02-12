Empresariales
Toyota renueva su alianza con atletas paraguayas de élite

Atletas paraguayas de élite tienen el respaldo de Toyota.
Toyota reafirma su compromiso con el deporte nacional y con las historias que inspiran, renovando su alianza con tres de las atletas más destacadas del país bajo su plataforma global “Start Your Impossible”.

Por ABC Color

La marca, representada en Paraguay por el Grupo Toyotoshi, anunció la continuidad de su patrocinio a Michelle Valiente y Giuliana Poletti, referentes del vóleibol de playa, y a Alejandra Alonso, atleta olímpica de remo, tres deportistas que hoy representan al país en los escenarios más exigentes del deporte internacional.

A través del concepto global “Start Your Impossible”, Toyota acompaña no solo el rendimiento deportivo, sino también los procesos de superación, disciplina y constancia que hay detrás de cada logro.

En ese camino, las tres atletas reflejan valores que la marca considera fundamentales: trabajo en equipo, innovación, resiliencia y búsqueda permanente de la excelencia.

Michelle Valiente y Giuliana Poletti conforman la dupla más representativa del vóleibol de playa paraguayo, con una trayectoria que las ha llevado a competir y destacarse en torneos regionales e internacionales.

Alejandra Alonso, atleta olímpica de remo, se ha convertido en un símbolo de perseverancia y fortaleza, llevando la bandera paraguaya a lo más alto del deporte continental.

“Para Toyota, Michelle, Giuliana y Alejandra no son solo atletas patrocinadas: son historias reales de superación”, señalaron desde la compañía.

“Representan lo que significa empezar un imposible y avanzar todos los días un poco más, con esfuerzo, disciplina y determinación”, agregaron.

Con esta renovación, Toyota continúa apostando al desarrollo del deporte paraguayo, acompañando a quienes demuestran que los grandes desafíos se enfrentan con pasión, constancia y una visión clara de futuro.