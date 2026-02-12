Toyota renueva su alianza con atletas paraguayas de élite

La marca, representada en Paraguay por el Grupo Toyotoshi, anunció la continuidad de su patrocinio a Michelle Valiente y Giuliana Poletti, referentes del vóleibol de playa, y a Alejandra Alonso, atleta olímpica de remo, tres deportistas que hoy representan al país en los escenarios más exigentes del deporte internacional.

A través del concepto global “Start Your Impossible”, Toyota acompaña no solo el rendimiento deportivo, sino también los procesos de superación, disciplina y constancia que hay detrás de cada logro.

En ese camino, las tres atletas reflejan valores que la marca considera fundamentales: trabajo en equipo, innovación, resiliencia y búsqueda permanente de la excelencia.

Michelle Valiente y Giuliana Poletti conforman la dupla más representativa del vóleibol de playa paraguayo, con una trayectoria que las ha llevado a competir y destacarse en torneos regionales e internacionales.

Alejandra Alonso, atleta olímpica de remo, se ha convertido en un símbolo de perseverancia y fortaleza, llevando la bandera paraguaya a lo más alto del deporte continental.

“Para Toyota, Michelle, Giuliana y Alejandra no son solo atletas patrocinadas: son historias reales de superación”, señalaron desde la compañía.

“Representan lo que significa empezar un imposible y avanzar todos los días un poco más, con esfuerzo, disciplina y determinación”, agregaron.

Con esta renovación, Toyota continúa apostando al desarrollo del deporte paraguayo, acompañando a quienes demuestran que los grandes desafíos se enfrentan con pasión, constancia y una visión clara de futuro.