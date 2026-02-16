La Universidad Católica conmemoró su 66º aniversario con Santa Misa y confirmación de autoridades

La Santa Misa fue presidida por el Obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación y Gran Canciller de la UC, Mons. Francisco Javier Pistilli Scorzara, quien invitó a la comunidad universitaria a diseñar nuevos mapas de esperanza, trabajando con paciencia la realidad y sabiendo integrar “fe, razón, técnica y humanidad”.

Exhortó además a saber escuchar la ciencia, la fe y la realidad, señalando que “solo conciliando la técnica, la política y la ética cristiana podemos ofrecer un rumbo claro a nuestra sociedad”.

Posteriormente, se llevó a cabo la confirmación en sus cargos de los directores de las Unidades Pedagógicas: Pbro. Marek Wilk (Guarambaré), Med. Vet. Luis Fernando Usher Granado (Hohenau), Lic. María Verónica Andino (María Auxiliadora), Dra. Dina Griselda Núñez Abadie (Pedro Juan Caballero), Mag. Esperanza del Puerto de Benítez (San Ignacio Guazú) y Abg. Cinthia Villalba Miglio (San Pedro del Paraná).

Finalmente, asumieron sus funciones las nuevas autoridades de las restantes Unidades Pedagógicas: Pbro. Cirilo Martínez Aliendre (Carapeguá), Mag. Milciades González Espínola (Caacupé), Mag. Alfredo Ojeda Quintana (Santa Rita) e Ing. Agr. Néstor Fabián Villalba Duarte (Caaguazú).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe destacar que la Universidad Católica, además de las Unidades Pedagógicas mencionadas, cuenta con seis Campus Universitarios ubicados en las ciudades de Asunción, Encarnación, Concepción, Hernandarias, Coronel Oviedo y Villarrica.

Forman también parte de la UC: el Colegio La Providencia UC, Colegio Experimental de la UC Encarnación (CEUCE), Colegio Universitario Técnico Experimental de Aplicación (CUTEA), el Conservatorio de Música UC, el Hospital Universitario “Nuestra Señora de la Asunción”, el Hospital “Espíritu Santo”, Radio Cáritas UC y la Escuela Santa Luisa de Marillac, que comparte predio en el Campus Asunción.

En su mensaje de ocasión, el Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer agradeció de manera especial “a quienes han dedicado su vida”, a la UC y destacó la presencia institucional a lo largo del territorio nacional, guiada por el compromiso con la educación, la salud y la información al servicio de la Verdad.

Asimismo, recordó la Carta Apostólica “Diseñar nuevos mapas de esperanza” del Papa León XIV, invitando a la comunidad a proyectar “la Nueva Cartografía UC”, estructurada en cuatro pilares: interdisciplinariedad, internacionalización, acceso y trabajo en equipo.

La jornada culminó en un clima de gratitud y renovación del compromiso institucional, reafirmando la misión de la Universidad Católica de seguir formando líderes éticos y humanistas al servicio del país.