Amplify celebra 18 años con una expansión histórica que redefine la publicidad exterior en el país

En conferencia de prensa, Rodrigo Nasta, director y CEO de TAC Media – Texo, Sebastián Ruíz Díaz, gerente general de Amplify, y Rebeca Feliú, jefa comercial de Amplify, dieron a conocer los proyectos de Amplify, que atraviesa por uno de los momentos más sólidos, dinámicos y de mayor crecimiento de su historia.

En menos de dos décadas, la compañía ha construido el ecosistema de vía pública más robusto, profesional y diversificado del país, con una expansión acelerada y una evolución constante de su propuesta tecnológica, comercial y operativa.

Durante la conferencia anunciaron movimientos estratégicos de gran escala, entre los que se destacan:

La incorporación de nuevos activos estratégicos de vía pública, que amplían de manera significativa la cobertura nacional de Amplify y fortalecen su posicionamiento como uno de los principales jugadores del sector, con presencia cada vez más relevante en corredores clave del país.

El inicio de una alianza estratégica con uno de los ecosistemas de medios más influyentes del país, que da lugar a un nuevo modelo de integración entre contenidos, audiencias y presencia física, incorporando formatos innovadores en espacios de alto tránsito y consumo, y ampliando las posibilidades estratégicas para las marcas.

El ingreso decidido de Amplify al rubro Agro, un sector estratégico para la economía nacional, al que la compañía comienza a atender de manera más profunda, profesional y estructurada. Esta expansión representa un paso importante en la evolución del ecosistema Amplify, integrando al sector agroindustrial dentro de una red de comunicación exterior de alcance nacional.

El objetivo es claro: que el Agro encuentre en la vía pública un nivel de profesionalismo, planificación, atención diferenciada y estándares de excelencia, alineados con las mejores prácticas del mercado y con una visión de largo plazo.

Amplify busca acompañar al sector agroindustrial con soluciones estratégicas, ubicaciones de alto impacto, atención comercial especializada y una ejecución operativa de primer nivel, entendiendo al campo como uno de los motores productivos más importantes del Paraguay.

Durante el encuentro destacaron la evolución de la vía pública como medio, su creciente efectividad, su integración con lo digital y el rol central que cumple hoy dentro de las estrategias de comunicación de los anunciantes.

Con estos movimientos, Amplify refuerza su visión de largo plazo y consolida un ecosistema de OOH y DOOH de alcance nacional, que combina cobertura, tecnología, datos, creatividad y excelencia operativa, elevando una vez más los estándares de la industria publicitaria en Paraguay.