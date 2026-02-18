Record Service ofrece soporte técnico integral

El gerente de la unidad, Osvaldo Durksen, explica que el modelo de trabajo es completamente integrado.

“Record Service trabaja de manera totalmente integrada con Record Electric, formando parte de una misma propuesta de valor”, refiere.

En esa línea, detalla que el acompañamiento comienza desde el dimensionamiento del equipo y se extiende a la instalación, puesta en marcha y asistencia permanente.

“Después de la compra, brindamos mantenimiento, asistencia técnica y cobertura nacional con soporte 24 horas para generadores, compresores y tableros. Esto significa que el cliente nunca está solo: tiene respaldo técnico permanente que protege su inversión y garantiza continuidad operativa”, detalla.

Desde el enfoque operativo, el mantenimiento preventivo y los sistemas de monitoreo cumplen un rol estratégico. “Cada hora de inactividad no planificada representa pérdida de productividad y costos adicionales”, advierte Durksen.

Por ello, destaca que anticiparse a las fallas permite planificar paradas técnicas y evitar emergencias.

“Esta combinación transforma el modelo de trabajo: pasamos de reaccionar ante una falla a anticiparnos a ella. El resultado es menor tiempo de inactividad, mayor vida útil de los activos y una operación mucho más previsible”, aconseja.

Record Service suma una red nacional de asistentes técnicos autorizados que operan bajo estándares unificados y asistencia 24 hs, asegurando respuestas ágiles en todo el país.