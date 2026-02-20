Cellshop sortea más de 1.250 millones de guaraníes en efectivo

Es la primera vez en su historia que Cellshop sorteará un monto de esta magnitud, y además en efectivo, marcando así un hito para la marca y elevando la expectativa de miles de clientes que cada año esperan sus campañas más importantes.

Con la promo Vos millonario con Cellshop, la empresa invita a sus clientes a participar por una suma que puede cambiar una vida de manera real y concreta.

¿Cómo participar?

La mecánica es simple:

Por cada US$300 en compras, el cliente genera un cupón digital para participar del sorteo.

La promoción es válida para compras realizadas en las tiendas de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción, como también a través del e-commerce oficial de Cellshop, permitiendo que clientes de distintos puntos del país puedan sumarse a esta oportunidad única.

De esta manera, cada compra suma nuevas oportunidades de convertirse en el próximo millonario del país.

Con esta iniciativa, Cellshop refuerza su posicionamiento como una de las marcas más dinámicas del mercado, apostando a una campaña de gran alcance que acompañará a sus clientes durante todo el año hasta el esperado Blue Friday 2026.

Si bien la promoción también tendrá alcance regional, el foco principal está puesto en Paraguay, donde la cifra supera los 1.250 millones de guaraníes, convirtiéndose en uno de los premios en efectivo más impactantes del sector retail.

Para conocer más detalles y bases de la promoción, los interesados pueden acceder a cellshop.com/sorteo1m.