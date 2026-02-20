Más del 60 % del padrón participó en la histórica Asamblea del Club de Ejecutivos

En el marco de la jornada electoral, el Tribunal Electoral proclamó como Presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay a Laura Ramos, quien se convierte en la primera mujer en asumir la Presidencia de la institución. La acompañará en la Vicepresidencia Gustavo Koo.

La dupla encabezada por Laura Ramos obtuvo el 60,8% de los votos válidos emitidos en la categoría Presidente y Vicepresidente, consolidando un respaldo mayoritario de los socios participantes.

La elección se desarrolló conforme a los Estatutos Sociales y al Reglamento Electoral vigente, bajo la conducción del Tribunal Electoral, culminando con la proclamación oficial de las nuevas autoridades.

La Asamblea registró una amplia concurrencia y un alto nivel de involucramiento de los asociados, reflejando la solidez institucional del Club de Ejecutivos y el compromiso de sus socios con sus mecanismos democráticos.

Autoridades proclamadas – Período 2026–2028

Presidente: Laura Ramos.

Vicepresidente: Gustavo Koo.

Directores: Yan Sperenza, Christian Kennedy, Paula Velilla, Liz Ramírez, Elías Gelay, Blanca Brítez, Ernesto Figueredo, Astrid Domínguez y Sebastien Lahaie.

Síndicos: Jaime Egüez y Alejandra Pecarevich.

Tribunal de Ética: Teresa Velilla, Bruno Fiorio, Marcelo Grassi, Beltrán Macchi y James Spalding.

Tribunal Electoral: Germán Rojas, Silvia Gil, Walter Bastos, Matías Ordeix y Teresa Servín.

Con esta proclamación se inicia un nuevo período institucional para el Club de Ejecutivos del Paraguay, reafirmando su compromiso con la participación activa de sus socios, la gobernanza interna y el fortalecimiento del sector empresarial del país.