XI Expo CADAM Encarnación: lo mejor del mundo automotor en el sur del país

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) realiza del 19 al 22 de febrero la décima primera edición de la Expo CADAM Encarnación 2026, en el estacionamiento de la Playa San José.

La feria es de acceso libre y gratuito, de 10:00 a 22:00.

La exposición se extiende en más de 5000 m² y cuenta con más de 150 automóviles, camionetas, camiones, camioncitos y motocicletas, con diferentes tipos de combustión como diésel, nafta, gasoil, flex, híbridos y eléctricos, incorporando lo último en tecnología e innovación automotriz.

La Expo CADAM Encarnación fue declarada de Interés Municipal según Resolución N° 8312/2026, por la Municipalidad de Encarnación.

Desde el 2014, se realiza este evento con el apoyo de la Municipalidad y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Año tras año se consolidan las oportunidades comerciales y financieras para que el público del sur del país pueda probar, comparar y adquirir un vehículo nuevo.

Además, ofrece precios promocionales, bonos y planes de financiación exclusivos de hasta 60 cuotas, con el respaldo de las empresas representantes de marcas oficiales, brindando seguridad y formalidad a los consumidores que buscan garantía y confianza para invertir en su próximo vehículo.

Destacadas marcas

Participan en esta edición los representantes de Chacomer Automotores S.A., De La Sobera S.A., Grupo Diesa S.A., Grupo Garden Automotores S.A., Idicon S.A., Tape Ruvicha S.A.E.C.A. y Toyotoshi S.A.

Las marcas confirmadas son: Audi, BYD, Chery, Chevrolet, Fiat, Ford, GAC Motors, Jeep, Kia, Mazda, Maxus, MG, MINI, Motos Honda, Nissan, Suzuki, Toyota, Lexus y Volkswagen.

La Expo CADAM es auspiciada por Coomecipar, Banco Familiar, Banco GNB, Banco Itaú y Seguridad Seguros, como aseguradora oficial.

CADAM es una institución con 60 años de trayectoria, que agremia a empresas representantes oficiales de más de 100 marcas de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola, vial y de construcción.