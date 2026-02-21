Banco Atlas presentó nueva edición del Intercolegial ASA

En el marco del Intercolegial ASA Banco Atlas Coca Cola 2026, se llevó a cabo la conferencia de prensa de sorteo de grupos y llaves del evento, que contó con la presencia de directivos del ASA, alumnos de la promoción 2026, representantes de los colegios participantes y los presentadores oficiales.

Esta nueva edición busca volver a ser una fusión de deporte, cultura y entretenimiento en un espacio donde se reúnan cientos de jóvenes en distintas disciplinas deportivas y actividades recreativas.

“Para Banco Atlas, acompañar por octavo año consecutivo al Intercolegial del ASA, uno de los eventos deportivos más importantes del país, significa seguir apostando a un espacio que refleja valores que forman parte de nuestro ADN como banco, como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo”, resaltó Christian Moreno, gerente de Productos de Banco Atlas.

Durante el evento, la entidad bancaria realizó el anuncio del lanzamiento de la nueva Cuenta Joven Atlas, una herramienta dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 19 años, que estará disponible para todo el país desde el viernes 20 de febrero.

Este producto fue diseñado para los jóvenes que comienzan a tomar sus primeras decisiones sobre el dinero y que buscan una experiencia bancaria simple, ágil y segura.

A través de la aplicación móvil de Banco Atlas, los usuarios podrán iniciar el proceso de apertura de su cuenta, realizar transferencias, ahorrar y utilizar las funcionalidades de una cuenta bancaria, marcando su primer vínculo con el mundo financiero.