Visa e Itaú lanzan una promo imperdible rumbo a la Copa

Con el concepto Es un goooolazo que tus compras te lleven a la Copa, la promoción invita a los clientes a participar por viajes para dos personas para alentar a Paraguay en su gran partido inaugural contra Estados Unidos y otro paquete para presenciar la Gran Final, del evento deportivo más importante del planeta.

La campaña está vigente hasta el 30 de abril del corriente año y está dirigida a los clientes que utilicen sus tarjetas de crédito Visa Itaú, quienes acumularán cupones electrónicos con cada compra que realicen.

Aquellas personas que aun no son clientes de Itaú pueden jugar este partido desde el primer momento, recibiendo cupones automáticos al solicitar su tarjeta Visa Itaú.

Como Socio Mundial de la FIFA, Visa reafirma su compromiso de acercar experiencias inolvidables a los fanáticos del fútbol y, junto a Itaú, invita a transformar los consumos de todos los días en un premio extraordinario: vivir el Mundial 2026 desde adentro.

Las bases y condiciones de la promoción están disponibles en www.itau.com.py.

¿Cómo participar y sumar chances?

Si sos cliente Visa Itaú: Cada compra que realices te acerca al Mundial. Cuantas más compras realices más cupones acumulás y más chances tenés de ganar.

Acumulas cupones bajo el siguiente esquema:

Compras desde G. 500.000 con tarjetas Platinum, Gold, LATAM Platinum, LATAM Gold, AAdvantage Platinum o Gold .

Compras desde G. 300.000 con tarjetas Clásica Interventajas, LATAM Clásica, AAdvantage Clásica o 24 hs IN.

Si no sos cliente Visa Itaú podés participar también, haciéndote cliente solicitando una tarjeta de crédito Visa Itaú Platinum, Gold, Clásica, LATAM o AAdvantage

¿Qué puedo ganar?

El Premio consiste en tres paquetes para dos personas para viajar a la fase de grupos del Mundial 2026 y vivir el partido Paraguay vs. Estados Unidos.

Personal Bank – Visa Infinite

Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, los clientes Personal Bank también participan de una promoción única y diferencial.

Los Clientes Personal Bank, por compras desde G. 800.000 con tarjeta de crédito o débito Visa Infinite generan cupones electrónicos para participar del sorteo de la Gran Final.

El Premio consiste en un paquete para dos personas para viajar a la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.