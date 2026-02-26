Synerjet aterrizó en Paraguay con nuevo centro de servicios

El nuevo centro de servicios ocupa un hangar de 850 metros cuadrados y tiene capacidad para hasta cuatro aeronaves Pilatus PC-12 al mismo tiempo.

De la misma manera, la empresa cuenta con equipo de mantenimiento, stock de repuestos, herramientas y personal para operaciones en tierra.

Además de en Asunción, Synerjet cuenta con centros propios de servicios en São Paulo, en el Aeropuerto Internacional Catarina; en Goianápolis, en el Condominio Liberty; y en Medellín, Colombia, en el Aeropuerto Olaya Herrera.

Synerjet igualmente dispone de otros tres centros de servicios autorizados en Guatemala, Argentina y Chile, sumando un total de siete instalaciones en América Latina para atender a los clientes de Pilatus.

“Tenemos el compromiso principal de brindar soporte a las aeronaves Pilatus en América Latina, dondequiera que estén, y no escatimamos esfuerzos para ello”, afirmó Fabio Rebello, CEO de Synerjet.

Asimismo, agregó que “el hangar en Asunción es una evolución natural para atender la creciente flota del país y de los países vecinos”.

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo centro de servicios en Paraguay, Synerjet realizó una exhibición estática del Pilatus PC-12 PRO por primera vez en América Latina.

Con más de 2.000 unidades del PC-12 operando en todo el mundo, la nueva versión PC-12 PRO llega al mercado con avances significativos.