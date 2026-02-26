Empresariales
Synerjet aterrizó en Paraguay con nuevo centro de servicios

Directivos de Synerjet junto a un Pilatus PC-12 PRO.
Synerjet, empresa proveedora de soluciones de movilidad en América Latina, comenzó a operar el mes pasado su cuarto centro propio de servicios en la región. La nueva base, ubicada en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Paraguay, fue certificada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para el mantenimiento de aeronaves Pilatus PC-12.

Por ABC Color

El nuevo centro de servicios ocupa un hangar de 850 metros cuadrados y tiene capacidad para hasta cuatro aeronaves Pilatus PC-12 al mismo tiempo.

De la misma manera, la empresa cuenta con equipo de mantenimiento, stock de repuestos, herramientas y personal para operaciones en tierra.

Además de en Asunción, Synerjet cuenta con centros propios de servicios en São Paulo, en el Aeropuerto Internacional Catarina; en Goianápolis, en el Condominio Liberty; y en Medellín, Colombia, en el Aeropuerto Olaya Herrera.

Synerjet igualmente dispone de otros tres centros de servicios autorizados en Guatemala, Argentina y Chile, sumando un total de siete instalaciones en América Latina para atender a los clientes de Pilatus.

“Tenemos el compromiso principal de brindar soporte a las aeronaves Pilatus en América Latina, dondequiera que estén, y no escatimamos esfuerzos para ello”, afirmó Fabio Rebello, CEO de Synerjet.

Asimismo, agregó que “el hangar en Asunción es una evolución natural para atender la creciente flota del país y de los países vecinos”.

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo centro de servicios en Paraguay, Synerjet realizó una exhibición estática del Pilatus PC-12 PRO por primera vez en América Latina.

Con más de 2.000 unidades del PC-12 operando en todo el mundo, la nueva versión PC-12 PRO llega al mercado con avances significativos.