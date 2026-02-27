“Fechas dobles, ventajas dobles” de Cellshop llega con descuentos imperdibles y beneficios exclusivos online

Bajo el concepto Fechas dobles, ventajas dobles, se ofrecerán 24 horas de ofertas imperdibles, con descuentos especiales en múltiples categorías y envíos gratis para compras realizadas exclusivamente a través de cellshop.com.py.

La promoción estará disponible únicamente durante el 3 de marzo, convirtiéndose en una oportunidad ideal para que los clientes ingresen al sitio, elijan sus productos favoritos y aprovechen beneficios por tiempo limitado.

Con esta acción, Cellshop continúa fortaleciendo su canal digital y ofreciendo experiencias de compras cada vez más convenientes para el público paraguayo.

