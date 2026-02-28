Banco GNB, DTP Travel Group y TravelPay amplían su alianza

Gracias a esta alianza ampliada, los clientes de Banco GNB podrán acceder a descuentos directos en paquetes turísticos y a financiación de hasta 18 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Banco GNB, otorgando una propuesta integral que combina respaldo financiero, tecnología y expertise turística.

La propuesta de GNB Travel+ se apoya en TravelPay, la plataforma que articula la operatoria entre el banco, las agencias de viajes habilitadas y ahora DTP Travel Group para garantizar a los clientes una trazabilidad, seguridad y libertad de elección.

De esta manera, los clientes pueden elegir su destino y su agencia de confianza, realizando sus compras de cualquier paquete con el respaldo de Banco GNB y DTP Travel Group.

El beneficio aplica a una amplia variedad de experiencias y destinos, entre los que se destacan: Mundial de fútbol 2026, Europa, cruceros, bodas y viajes especiales.

Esta sinergia entre Banco GNB, TravelPay y DTP Travel Group fortalece una propuesta de valor única en el mercado, donde la financiación, la tecnología y la experiencia turística convergen en una sola solución.

El beneficio estará vigente todos los días hasta el 30 de abril de este año. Para conocer más detalles sobre tarjetas adheridas, montos de descuento y condiciones, los interesados pueden consultar en www.beneficiosbancognb.com.py.