Cuenta Joven de Atlas: en el Intercolegial ASA 2026

Disponible en todo el país a través de la aplicación móvil de Banco Atlas, Cuenta Joven permite realizar transferencias, pagar con QR, utilizar Apple Pay o Google Pay y acceder a las principales funcionalidades digitales de una cuenta bancaria de forma ágil y práctica. El proceso de apertura se inicia desde la aplicación y requiere la autorización de un padre, madre o tutor para su activación.

Como parte del lanzamiento a nivel nacional, Banco Atlas sorteará tres iPhone 17 Pro entre todos que habiliten su Cuenta Joven en el país. Además, quienes activen su cuenta accederán a un 50% de reintegro en su primera compra, con un tope de G. 100.000, incentivando así el primer uso de la cuenta.