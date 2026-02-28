Empresariales
Cuenta Joven de Atlas: en el Intercolegial ASA 2026

Cuenta Joven de Atlas marcó presencia en el Intercolegial ASA. Pedro Gonzalez

Banco Atlas consolida su propuesta para las nuevas generaciones con Cuenta Joven Atlas, una cuenta digital dirigida a adolescentes de 14 a 19 años. La entidad bancaria realizó el lanzamiento oficial de la innovación en el Intercolegial ASA 2026 como parte de su compromiso con la juventud y la educación financiera.

Disponible en todo el país a través de la aplicación móvil de Banco Atlas, Cuenta Joven permite realizar transferencias, pagar con QR, utilizar Apple Pay o Google Pay y acceder a las principales funcionalidades digitales de una cuenta bancaria de forma ágil y práctica. El proceso de apertura se inicia desde la aplicación y requiere la autorización de un padre, madre o tutor para su activación.

Como parte del lanzamiento a nivel nacional, Banco Atlas sorteará tres iPhone 17 Pro entre todos que habiliten su Cuenta Joven en el país. Además, quienes activen su cuenta accederán a un 50% de reintegro en su primera compra, con un tope de G. 100.000, incentivando así el primer uso de la cuenta.