Coca-Cola Paresa lleva el “Penalty Challenge” al Intercolegial ASA 2026

Coca-Cola Paresa dice presente en el Intercolegial ASA 2026 con una propuesta que combina deporte, competencia y diversión. En esta edición, la marca apuesta por una activación alineada a la pasión futbolera bajo el nombre “Penalty Challenge”, un juego interactivo que invita a los estudiantes a demostrar su precisión frente al arco.

La actividad consiste en una dinámica de tiros penales de 30 segundos en un arco con pantalla digital, donde cada participante acumulaba puntos en tiempo real. Quienes alcanzaban un mínimo de 100 puntos competían por llevarse merchandising oficial de la marca, generando un espacio de encuentro y entusiasmo entre los jóvenes.

“El Intercolegial ASA es un espacio que celebra el deporte, la amistad y la energía de los jóvenes. Desde Coca-Cola Paresa buscamos acompañar estos momentos con propuestas que conecten con su pasión y les permitan vivir experiencias memorables”, destacó Alejandra Gómez, subgerente de Marketing de Coca-Cola Paresa.

Fútbol, conexión y compromiso

La elección de una activación vinculada al fútbol refuerza el histórico vínculo de Coca-Cola con este deporte, una pasión compartida que une generaciones y comunidades en todo el mundo.

Además, la compañía acompañó el evento con la instalación de contenedores para la recuperación de botellas PET, reafirmando su compromiso con la economía circular y la gestión responsable de envases en eventos masivos.

Los contenedores de botellas PET están ubicados en lugares estratégicos para que los presentes pueden depositar sus envases luego del consumo, de manera a que tengan un destino seguro, darle otra vida a cada botella concientizando sobre la importancia del reciclaje y de la correcta separación de botellas PET para su posterior reciclaje.

A través de estas acciones, Coca-Cola Paresa continúa consolidando su presencia en espacios juveniles y deportivos, promoviendo el entretenimiento responsable y fomentando prácticas de reciclaje que contribuyan al cuidado del entorno.

Con su participación en el Intercolegial ASA 2026, la compañía reafirma su propósito de estar presente en los momentos que unen a las personas, acompañando la pasión, la energía y el espíritu de equipo que caracterizan a las nuevas generaciones.