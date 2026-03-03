Petrobras Rally Paraguay tuvo su presentación oficial

Durante el acto se confirmó un calendario tentativo de siete fechas puntuables, combinando competencias tradicionales y desafiantes que forman parte de la identidad histórica del rally nacional. La primera cita quedó establecida para el mes de marzo, mientras que el emblemático Transchaco Rally se perfila como posible cierre de temporada en octubre, reafirmando su condición de evento insignia dentro del calendario motor del país.

La organización también aprovechó la ocasión para presentar oficialmente las sedes y fechas restantes del Campeonato Nacional de Súper Prime, que ya inició este año con una destacada participación y una respuesta positiva tanto del público como de los equipos.

Con esta nueva edición, la plataforma Petrobras Rally Paraguay consolida su posicionamiento como uno de los principales motores del deporte nacional, integrando competencia de alto nivel con una estructura profesional orientada a maximizar la visibilidad de marcas y aliados estratégicos. El campeonato se proyecta no solo como un espectáculo deportivo de primer orden, sino también como un espacio de generación de valor para patrocinadores y medios, en un contexto de crecimiento sostenido del automovilismo paraguayo.

El lanzamiento simbolizó así el banderazo inicial de una temporada que promete intensidad en cada fecha y una fuerte proyección institucional y comercial para todos los actores involucrados.