Tus compras con Visa e Itaú te pueden llevar al Mundial 2026

Con “Es un goooolazo que tus compras te lleven a la Copa”, la promoción invita a los clientes a participar por viajes para dos personas para alentar a Paraguay en su gran partido inaugural contra Estados Unidos y otro paquete para presenciar la Gran Final, del evento deportivo más importante del planeta.

La campaña estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a los clientes que utilicen sus tarjetas de crédito Visa Itaú, quienes acumularán cupones electrónicos con cada compra que realicen.

Aquellas personas que aun no son clientes de Itaú pueden jugar este partido desde el primer momento, recibiendo cupones automáticos al solicitar su tarjeta Visa Itaú.

Se acumulan cupones con compras desde G. 500.000 con tarjetas Platinum, Gold, LATAM Platinum, LATAM Gold, AAdvantage Platinum o Gold.

También se generan oportunidades con compras desde G. 300.000 con tarjetas Clásica Interventajas, LATAM Clásica, AAdvantage Clásica o 24 hs IN.

El premio consiste en 3 paquetes para 2 personas para viajar a la fase de grupos del Mundial 2026 y vivir el partido Paraguay vs. Estados Unidos.

Personal Bank – Visa Infinite

Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, los clientes Personal Bank también participan de una promoción única y diferencial.

Los clientes Personal Bank logran cupones por compras desde G. 800.000 con Tarjeta de Crédito o Débito Visa Infinite, que generan cupones electrónicos para participar del sorteo de la Gran Final.

El premio es 1 paquete para 2 personas para viajar a la Gran Final de la Copa.