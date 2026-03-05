Autoridades masónicas de varios países participarán de la inauguración del Museo Masónico en Asunción

La Gran Logia Simbólica del Paraguay, presidida por el Dr. José Miguel Fernández Zacur, invita a la prensa a la inauguración oficial del Museo Masónico, que se realizará el viernes 6 de marzo a las 19:00 en el Palacio de la Masonería, ubicado en R.I. 2 Ytororó y Dr. Benigno Ferreira, barrio Villa Aurelia.

El acto contará con la presencia de autoridades de la masonería provenientes de diversos países, quienes llegarán al Paraguay especialmente para acompañar este acontecimiento, considerado un momento histórico para la institución y para la preservación del patrimonio cultural vinculado a la tradición masónica.

El nuevo espacio cultural funcionará en el primer piso del edificio, con una superficie aproximada de 90 metros cuadrados, donde se desarrollará un museo temático acompañado de una biblioteca especializada que reúne valiosos documentos históricos y patrimoniales.

Entre los principales atractivos se encuentra una biblioteca con alrededor de 5.000 libros, que incluye ejemplares históricos e incunables de gran valor a nivel internacional. Entre las piezas más destacadas figura una primera edición de las Constituciones de James Anderson (1723), considerada uno de los textos fundacionales de la masonería moderna y del cual existen muy pocos ejemplares en el mundo.

El museo también albergará documentos históricos, objetos y pertenencias de destacadas personalidades, entre ellas materiales vinculados a José Segundo Decoud y José Marsal, figuras relevantes de la historia intelectual del Paraguay.

El proyecto museográfico está a cargo de los museólogos Laura Martínez Prantte, Carlos Spatuzza y Walter Fernando Díaz, responsables de la investigación, conservación y organización del patrimonio que integrará este nuevo espacio cultural.

El director del Museo Masónico de la Gran Logia Simbólica del Paraguay es José Federico Samudio, quien encabeza esta iniciativa orientada a la preservación y difusión del patrimonio histórico.

Con la apertura del Museo Masónico, la institución busca promover la investigación, la divulgación cultural y el acceso público a documentos históricos vinculados a la tradición masónica y al desarrollo intelectual del Paraguay, consolidando además un nuevo espacio cultural en la ciudad de Asunción.