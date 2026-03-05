Empresariales
05 de marzo de 2026 - 01:00

Personal fue reconocida como la mejor y más rápida red fija

Personal recibe premio como la mejor red fija de Paraguay.
Personal recibe premio como la mejor red fija de Paraguay.SILVIO ROJAS

Personal fue distinguida por Ookla, empresa líder mundial en análisis de rendimiento de internet y creadora de la herramienta gratuita Speedtest, con dos premios en Paraguay en el último semestre del 2025: la red fija más rápida y la mejor red fija, por ser no solo la más rápida, sino también la mejor experiencia de video y navegación web.

Por ABC Color

Por su parte, Juan Carlos Pepe, CEO de Personal Paraguay, y directivos de la compañía recibieron este reconocimiento en una entrega de premios realizada en uno de los eventos más importantes de comunicación móvil en el mundo, el Mobile World Congress en la Fira de Barcelona, España.

Este logro no solo representa un respaldo técnico para la compañía, sino la prueba de la excelente experiencia brindada a los usuarios que cuentan con la fibra óptica de Personal en sus hogares desde su despliegue en 2018.

En un contexto de creciente demanda digital, contar con una red reconocida por su velocidad y calidad brinda confianza a los usuarios, además de que les permite aprovechar al máximo cada momento en línea, desde múltiples dispositivos.

Una red más rápida y estable se traduce en la mejor experiencia para video streaming en alta calidad, juegos online con menor latencia, videoconferencias estables, descargar y subir contenidos en alta velocidad, en simultáneo y sin interrupciones.

La compañía continúa con un despliegue de la red FTTH, ampliando la disponibilidad de fibra. Esto implica mayor acceso a servicios de alta velocidad en zonas urbanas y suburbanas.

De la misma manera, al ser parte de un operador que también provee redes móviles y soluciones convergentes, Personal puede ofrecer a los clientes combos que combinan internet fijo con televisión y/o servicios móviles.