Ralson Tires desembarcó en Paraguay de la mano de ATP

Con 48 años de trayectoria en la distribución de productos y servicios de calidad, la empresa suma esta nueva línea a su portafolio como parte de su compromiso con el desarrollo del transporte y la logística en Paraguay.

La llegada de Ralson representa una alternativa competitiva para transportistas y empresas que buscan optimizar la eficiencia y la seguridad en cada recorrido.

De origen indio y con presencia en diversos mercados del mundo, Ralson se destaca por fabricar neumáticos diseñados para soportar rutas exigentes, cargas pesadas y largas distancias, ofreciendo una excelente relación entre inversión y durabilidad.

Asimismo, los neumáticos de la marca están preparados para soportar altas temperaturas, por lo que son ideales para el clima de Paraguay y Latinoamérica.

Estas características la convierten en una opción estratégica para flotas que operan tanto en rutas nacionales como internacionales.

Con esta incorporación, ATP Paraguay continúa fortaleciendo su portafolio de marcas internacionales de primer nivel. Actualmente, la compañía distribuye lubricantes Mobil, baterías para motos Route, baterías para autos TAB, filtros Vox y cubiertas para motos Technic, además de ofrecer servicio técnico especializado para los sectores agrícola, industrial, constructor y de transporte.

La llegada de Ralson Tires reafirma la visión de la empresa de seguir acompañando el crecimiento del país, impulsando cada viaje y cada carga con soluciones confiables que marcan la diferencia en el camino.