Tiendas Gonzalito inauguró su sucursal número 11 en Villarrica

El nuevo local fue habilitado oficialmente con un acto de apertura en el que directivos de la firma destacaron la importancia de la ciudad dentro de su estrategia de crecimiento.

La sucursal se encuentra en la esquina de Alejo García y Coronel Martínez, en una zona céntrica de la capital guaireña.

Según explicaron representantes de la empresa, la apertura responde a la necesidad de contar con una tienda física y un depósito propio en la ciudad.

Esto permitirá mejorar los tiempos de entrega de los productos y ofrecer una atención más cercana a los clientes de la región.

Desde la compañía señalaron que la marca lleva 16 años operando en el mercado paraguayo.

Asimismo, forma parte del grupo empresarial NGO, que cuenta con varias décadas de trayectoria en el país.

Directivos de la empresa destacaron que la llegada a Villarrica era un objetivo pendiente dentro del plan de expansión de la firma.

“Villarrica es una ciudad muy importante para nosotros y hace tiempo queríamos estar presentes aquí”, señaló el gerente Édgar Martínez Aveiro, durante el acto de inauguración.

Indicaron además que la ciudad cuenta con una fuerte tradición histórica y comercial, lo que la convierte en un mercado atractivo para el rubro.

La tienda ofrecerá una amplia gama de productos que incluyen electrodomésticos, muebles y artículos tecnológicos.

También contará con diversas líneas de productos y marcas que forman parte del portafolio del grupo empresarial NGO.