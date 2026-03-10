Tokyo lanza su campaña “Prendé la emoción del Mundial” y presenta su nueva línea de televisores QLED

La campaña, que fue presentada en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), busca celebrar el momento deportivo más esperado por los paraguayos: volver a reunirse para alentar a la Selección.

La propuesta creativa se inspira en una escena muy característica de cada Mundial: cuando llega el torneo, los televisores vuelven a salir de las casas y se convierten en punto de encuentro para vecinos, amigos y familias.

Asimismo, la marca anunció una promoción exclusiva para sus consumidores: con la compra de cualquier televisor Tokyo (válido para todas sus pulgadas: 32″, 43″, 50″, 65″ y 85″), los clientes accederán a regalos directos y, además, participarán del sorteo de un viaje para dos personas, para vivir la máxima experiencia del Mundial.

Para participar, deberán registrar su factura de compra en la página web tokyo.com.py.

La promoción se encuentra vigente desde el 28 de febrero y el gran sorteo se llevará a cabo el 16 de abril próximo.

Durante el evento también se presentaron novedades de producto, entre ellas la nueva línea de televisores QLED de Tokyo, diseñada para ofrecer colores más vibrantes, mayor brillo y mejor contraste; lo que resulta en una experiencia visual más inmersiva para disfrutar cada partido.

En ese contexto, Fernando Cardozo, brand manager de Tokyo, destacó el salto tecnológico que representa esta nueva línea para la marca.

“Para el consumidor final significan colores más vibrantes, una calidad de imagen superior, con mayor brillo y mayor contraste", detalló.

“Con esta nueva línea de televisores que vamos a tener próximamente a la venta en todas las tiendas del país, estamos ofreciendo una propuesta pensada para un consumidor cada vez más exigente en calidad de imagen y sonido”, explicó.

Cardozo también adelantó que la nueva generación de televisores ampliará significativamente la oferta de tamaños disponibles.

“Por primera vez vamos a contar con la tele más grande de la marca: una pantalla de 100″ que los consumidores podrán tener en sus casas”, señaló.

Además, subrayó que esta nueva tecnología también formará parte de las promociones vinculadas a la campaña mundialista.

Asimismo, Tokyo adelantó una edición especial de sus cajas con diseño albirrojo, creada para acompañar el espíritu mundialista y reforzar el vínculo de la marca con la Selección Paraguaya.

Durante la presentación, Tannia Ruíz, gerente de Marketing de NGO, destacó la importancia de acompañar a los hinchas paraguayos en este momento histórico.

“El Mundial es un momento único que reúne a familias, amigos y comunidades alrededor de un televisor. Con esta campaña queremos invitar a todos a prepararse para vivir esa emoción juntos y acompañar a la Albirroja en cada partido”, expresó.

Con esta iniciativa, Tokyo apoya el fútbol paraguayo y a los hinchas que volverán a vivir la emoción de ver a la Selección en un Mundial.