CIT empezó obra para renovar su “corazón”

Este importante proyecto, parte de la etapa de modernización del Club, estará ubicado en el corazón de la sede central. El nuevo espacio tiene un diseño moderno, innovador y con comodidades de primer nivel, ya que busca ser el punto de encuentro para los socios.

El quincho se dividirá en tres niveles: planta baja, primer nivel y rooftop, con una vista privilegiada del Club.

Este proyecto simboliza para la institución la renovación de un espacio que vio nacer al CIT hace 44 años, por lo que esto reafirma su compromiso con el bienestar de los socios y la excelencia en infraestructura.

El acto contó con la participación del Consejo de Administración, encabezado por la presidenta Carolina Molinas de Fernández; autoridades del Comité de Construcciones, representantes de la constructora Benítez Bittar y socios del Club.