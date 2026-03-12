Fortaleza Lomas: nuevo desarrollo inmobiliario

El proyecto se integra a una secuencia de desarrollos impulsados por Fortaleza en uno de los corredores urbanos con mayor proyección de crecimiento de Asunción.

La presencia de múltiples proyectos en esta avenida refleja una estrategia de consolidación territorial en zonas con alto potencial de valorización urbana.

La inversión que se hará en Fortaleza Lomas es de aproximadamente US$ 25.000.000. Asimismo, se sumará a otros proyectos desarrollados por la compañía en esta avenida.

En conjunto, las iniciativas impulsadas por Fortaleza en el eje urbano de Molas, Lomas, Carmelitas y Pellegrini representan una inversión total de unos US$ 120.000.000, consolidando la presencia del sistema en una de las zonas con mayor proyección de crecimiento de la ciudad.

El edificio tendrá 31.645 metros cuadrados, 37 niveles, 240 departamentos, piscina, cowoking, gimnasio y más.