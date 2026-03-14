BNF: 65 años impulsando el desarrollo del Paraguay y proyectándose hacia la región

Este aniversario encuentra a la institución en un momento especialmente significativo, marcado por avances en su modernización, expansión de su alcance y un reconocimiento que trasciende fronteras: Paraguay será sede de la Asamblea N° 56 de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), uno de los encuentros más importantes de la banca de desarrollo en la región.

Para el presidente del BNF, Manuel Ochipintti, este hito refleja el camino recorrido por la institución y, al mismo tiempo, abre una nueva etapa de proyección internacional y fortalecimiento del rol del banco como motor del desarrollo nacional.

“El BNF ha sido, durante más de seis décadas, un aliado estratégico del crecimiento del país. Hoy celebramos nuestra historia, pero también miramos hacia el futuro con el desafío de seguir acompañando a las familias, a los emprendedores y al sector productivo, con soluciones financieras cada vez más accesibles y modernas”, destaca Ochipintti.

Paraguay en el centro de la banca de desarrollo regional

En un contexto de fortalecimiento institucional, Paraguay se prepara para recibir la Asamblea N°56 de ALIDE, un evento que reunirá a bancos de desarrollo y organismos financieros de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, analizar desafíos comunes y construir estrategias conjuntas para impulsar el crecimiento sostenible de la región.

Ser sede de este encuentro representa un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país en materia de desarrollo financiero y posiciona al BNF como un actor relevante dentro del sistema regional de banca de desarrollo.

“La realización de la Asamblea de ALIDE en Paraguay es una oportunidad para mostrar al mundo los avances que ha logrado el país y el papel que cumple la banca pública en la promoción del desarrollo productivo, la inclusión financiera y la sostenibilidad”, señaló Ochipintti.

El evento también permitirá fortalecer vínculos con instituciones financieras internacionales, generar espacios de cooperación técnica y compartir experiencias exitosas que contribuyan a mejorar las políticas y herramientas de financiamiento en beneficio de los ciudadanos.