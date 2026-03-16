Segunda edición de Building Marketers Paraguay reunió a referentes del marketing, la innovación y la inteligencia artificial

La jornada se desarrolló el pasado martes 10, en el Salón Auditorio de la Americana, con acceso libre y gratuito para estudiantes de la institución y participantes externos previamente inscriptos.

Fue un espacio de formación, intercambio de experiencias y actualización profesional, orientado a conectar el ámbito académico con las demandas actuales del mercado laboral.

Durante el encuentro, especialistas y expositores abordaron temas importantes para la formación de los nuevos profesionales del marketing, presentando herramientas y experiencias aplicadas al entorno empresarial actual.

Ejes temáticos y tendencias del marketing actual

A lo largo de la jornada se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio centrados en tendencias emergentes y habilidades estratégicas para el sector.

Entre los principales temas abordados se destacaron:

Construcción de marcas en redes sociales con apoyo de inteligencia artificial.

Uso de la inteligencia artificial para la diferenciación competitiva.

Customer Experience y gestión de la experiencia del cliente.

Emprendedurismo y desarrollo de proyectos innovadores.

Taller de inserción laboral para nuevos profesionales.

Marketing de influencia y estrategias digitales.

Estas temáticas permitieron a los participantes analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación y el marketing, así como conocer experiencias concretas del ámbito empresarial, contribuyendo al desarrollo de habilidades relevantes para el entorno profesional.

Impulso a la internacionalización

En el marco de estas iniciativas académicas, la universidad informó además sobre el avance de acciones de internacionalización desarrolladas en conjunto con la dirección del evento regional organizado por Marketers Latam en Uruguay.

Como parte de este proyecto, se prevé la participación de una delegación de estudiantes y profesionales paraguayos en el Congreso de Marketing, Comunicación y Management que se realizará el 16 y 17 de abril en Montevideo, evento que cuenta con 19 años de trayectoria y reúne a más de 800 empresarios y destacados conferencistas internacionales.

La agenda prevista para la delegación paraguaya incluirá visitas a agencias, empresas y universidades de Uruguay, generando una experiencia de intercambio académico y profesional orientada al networking regional y a la formación práctica de los participantes.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa representa un nuevo impulso para la estrategia de internacionalización de la institución, fortaleciendo la vinculación con el ecosistema regional del marketing, la comunicación y la gestión empresarial.

Con esta segunda edición, Building Marketers Paraguay promovió la formación de profesionales preparados para los desafíos de la economía digital, acercando a los participantes a las tendencias que hoy marcan la evolución del marketing en América Latina y el mundo.