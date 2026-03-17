Agua tónica De La Costa es la preferida de los consumidores

Para la empresa Emcesa, fabricante de la marca, este reconocimiento refleja no solo la presencia de De La Costa en el mercado, sino también la preferencia real del consumidor, resultado de una estrategia sostenida de desarrollo de marca, calidad consistente y fuerte rotación en el canal supermercadista.

Entre los factores que explican la consolidación de la marca se destacan la calidad del producto, la amplia cobertura y disponibilidad en puntos de venta, la ejecución disciplinada en góndolas y exhibiciones, así como el desarrollo de nuevas ocasiones de consumo.

A ello se suma una creciente conexión con los consumidores, muchos de los cuales se identifican como “Tonic Lovers”, una comunidad que reconoce y recomienda la marca.

En los últimos años, el consumo de agua tónica en Paraguay ha experimentado una evolución significativa.

Si bien tradicionalmente estuvo asociada al gin tonic, hoy su presencia se ha ampliado a distintos momentos de consumo, incluyendo coctelería variada, comidas familiares y reuniones sociales, donde cada vez más consumidores la eligen como una alternativa más liviana frente a otras bebidas.

En este contexto, De La Costa acompañó el crecimiento de la categoría mediante una mayor presencia en supermercados, activaciones en eventos y el posicionamiento de la tónica como una bebida versátil, capaz de adaptarse a diversas ocasiones.

Desde la compañía destacan que en la categoría de tónicas la fidelidad del consumidor depende principalmente de la experiencia sensorial, donde factores como la gasificación, el equilibrio del amargor y la frescura resultan determinantes para la recompra.