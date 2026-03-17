ALAMO anuncia el Día Nacional del Cuaderno en Paraguay

La iniciativa busca instalar una fecha simbólica que reconozca el papel del cuaderno en la vida de estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores.

Desde los primeros trazos en la infancia hasta la planificación de metas y proyectos, el cuaderno ha acompañado distintas etapas de la vida y sigue siendo el punto de partida de muchas ideas.

Para celebrar esta primera edición, la marca realizará una activación especial en 20 tiendas del grupo, incluyendo sucursales de ALAMO, Librería y Papelería Nova y Papel & Cía.

Durante la jornada, los primeros clientes que se acerquen recibirán de obsequio dos cuadernos, en una dinámica que alcanzará a los primeros 1.000 clientes de cada tienda.

En total, la iniciativa contempla la entrega de más de 40.000 cuadernos a clientes en todo el país.

“El cuaderno ha estado presente en casi todas las etapas importantes de nuestras vidas”, señalaron desde ALAMO.