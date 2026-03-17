Empresariales
17 de marzo de 2026 - 01:00

ALAMO anuncia el Día Nacional del Cuaderno en Paraguay

En los locales de ALAMO entregarán cuadernos este sábado 21.
En los locales de ALAMO entregarán cuadernos este sábado 21.Archivo, ABC Color

ALAMO anuncia el primer Día Nacional del Cuaderno en Paraguay, que se celebrará el próximo 21 de marzo, con el objetivo de destacar el valor del cuaderno como un espacio donde nacen ideas, aprendizajes y proyectos.

Por ABC Color

La iniciativa busca instalar una fecha simbólica que reconozca el papel del cuaderno en la vida de estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores.

Desde los primeros trazos en la infancia hasta la planificación de metas y proyectos, el cuaderno ha acompañado distintas etapas de la vida y sigue siendo el punto de partida de muchas ideas.

Para celebrar esta primera edición, la marca realizará una activación especial en 20 tiendas del grupo, incluyendo sucursales de ALAMO, Librería y Papelería Nova y Papel & Cía.

ALAMO anuncia el Día Nacional del Cuaderno en Paraguay
ALAMO anuncia el Día Nacional del Cuaderno en Paraguay

Durante la jornada, los primeros clientes que se acerquen recibirán de obsequio dos cuadernos, en una dinámica que alcanzará a los primeros 1.000 clientes de cada tienda.

En total, la iniciativa contempla la entrega de más de 40.000 cuadernos a clientes en todo el país.

“El cuaderno ha estado presente en casi todas las etapas importantes de nuestras vidas”, señalaron desde ALAMO.