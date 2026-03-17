De La Sobera lanza en Innovar 2026 los nuevos tractores Massey Ferguson MF 9S y MF 5M para potenciar el agro paraguayo

El MF 9S, insignia de la Nueva era de los tractores de Massey Ferguson, llega al país, siendo Paraguay el primer país de América Latina y el Caribe donde es lanzado.

Arriba como uno de los tractores más avanzados y tecnológicos de la marca a nivel global.

Se trata de un tractor pensado para operaciones agrícolas de gran escala, con potencias que alcanzan hasta 425 HP con motor AGCO Power de 8.4 litros, con transmisión continuamente variable llamada Dyna-VT para una eficiencia máxima.

Está equipado con agricultura de precisión (MF Guide y MF Connect), así como con nuevas funciones como MF AutoTurn, que permite el giro automático del tractor en cabecera, optimizando cada pasada y reduciendo el esfuerzo del operador.

También cuenta con AutoHeadland, función que automatiza las funciones del tractor en cabecera, ejecutando secuencias programadas con precisión y eficiencia.

Además, cuenta con una amplia cabina de nueva generación con visibilidad total de 6,6 m2, consolidándose como una de las cabinas más insonorizadas del mercado.

Este tractor nos entrega con mayor eficiencia, menor consumo y máxima productividad en cada hectárea.

Un tractor de gran porte

Por su parte, el MF 5M se posiciona como un tractor versátil, robusto y confiable, ideal para el trabajo diario en el campo y preparado para múltiples aplicaciones dentro de operaciones agrícolas y ganaderas.

Durante el lanzamiento, Lucilo Fernández, gerente general de De La Sobera, destacó la importancia de acercar al productor paraguayo las últimas innovaciones del sector.

“El productor paraguayo ha crecido enormemente en profesionalismo y competitividad. Por eso creemos que la tecnología también debe estar a la altura de ese crecimiento”, señaló.

Desde la visión global de la marca, Sergio Karin, director comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica, resaltó el rol del país dentro del desarrollo agrícola regional.

“Paraguay se ha convertido en uno de los protagonistas del agro en América Latina, y estamos orgullosos de que esta nueva generación de Massey Ferguson llegue al país junto a un socio estratégico como De La Sobera”, afirmó.

El lanzamiento concluyó con una entrega simbólica de las primeras unidades, encabezada por Alejandra Casco, brand manager de Maquinarias de De La Sobera, marcando el inicio de una nueva etapa de innovación y tecnología para los productores del país.

Con la llegada del MF 9S y el MF 5M, Massey Ferguson y De La Sobera continúan demostrando su compromiso con el desarrollo del agro paraguayo, acercando potencia, tecnología y confiabilidad al campo.