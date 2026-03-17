Empresariales
17 de marzo de 2026 - 01:00

Munich es reconocida como la cerveza nacional más vendida

Gabriel Rubbini y Hugo Mendoza con el galardón de Munich.
Gabriel Rubbini y Hugo Mendoza con el galardón de Munich.Fernando Romero, ABC Color

La marca paraguaya Munich fue distinguida como ganadora en la categoría de cervezas nacionales en los premios Top Seller, reconocimiento otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) a las marcas con mejor desempeño en las góndolas del país.

Por ABC Color

El galardón refleja el liderazgo consolidado de Munich dentro del mercado cervecero paraguayo, respaldado por un crecimiento sostenido en los últimos años y una fuerte conexión con el consumidor.

Desde la marca destacaron que este reconocimiento valida la consistencia en la calidad, la disciplina comercial y la ejecución en los puntos de venta, especialmente dentro del canal supermercadista, donde la competencia es directa y altamente visible.

En los últimos años, Munich evolucionó de ser una marca fuerte a convertirse en un actor protagonista del sector, ampliando su portafolio y fortaleciendo su presencia en todos los segmentos y canales de comercialización.

Entre sus principales atributos se destacan la calidad consistente, una sólida identidad nacional, precios competitivos, un portafolio diversificado y una permanente apuesta por la innovación. La marca sobresale por ser la única cerveza producida nacionalmente con una opción Gluten Free, que responde a nuevas tendencias de consumo y a la demanda de productos más inclusivos.

Munich también acompaña la evolución del mercado con ediciones especiales, entre ellos propuestas para San Juan, el Carnaval Encarnaceno y la edición Rally del Chaco, iniciativas que mantienen a la marca dinámica y cercana a los consumidores.

Desde la compañía subrayaron la importancia estratégica del canal supermercadista, con el que mantienen una relación basada en la planificación comercial, coordinación promocional y desarrollo conjunto de activaciones.