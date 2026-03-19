Este sábado, ALAMO celebrará el primer Día Nacional del Cuaderno

La jornada contará con una activación especial este sábado 21 en 20 tiendas del grupo, incluyendo sucursales de ALAMO, Librería y Papelería Nova y Papel & Cía, donde el público podrá sumarse a la celebración de esta fecha.

El Día Nacional del Cuaderno busca instalarse como un nuevo hito dentro del calendario educativo y cultural del país.

Este sábado 21 se entregarán dos cuadernos a los primeros 1.000 clientes que se acerquen a cada tienda donde se celebre el Día Nacional del Cuaderno.

La iniciativa contempla la entrega de más de 40.000 cuadernos, en una acción que busca poner en valor el cuaderno como un espacio donde nacen ideas, dibujos, apuntes y proyectos.

Desde ALAMO destacan que el objetivo es que el Día Nacional del Cuaderno se convierta con el tiempo en una tradición que celebre la importancia de escribir, imaginar y crear.

“El cuaderno ha estado presente en casi todas las etapas importantes de nuestras vidas. Es donde aprendemos a escribir por primera vez y donde muchas veces comienzan nuestros sueños”, señalaron desde la marca.

“Las ideas que cambian el mundo muchas veces empiezan en un cuaderno. Por eso creemos que merece tener su propio día”, agregaron.

ALAMO fue fundada en noviembre de 1990 por los hermanos Ricardo y Daniel Maldonado Troxler, siguiendo la visión de su padre, Santiago Maldonado.

Es una industria gráfica, convertidora de papel, importadora, exportadora y distribuidora dedicada a la fabricación de cuadernos, de papel, carpetas, biblioratos, agendas y otros artículos de papelería, además de brindar otros servicios.