Fiorella Rota llevó “Hackeando el Algoritmo” al Hilton de Bs. As.

La conferencia reunió a emprendedores, empresarios y creadores de contenido interesados en aprender cómo atraer clientes, posicionar sus marcas y aumentar sus ventas a través de estrategias de marketing digital y contenido estratégico en redes sociales.

Fiorella es fundadora de Fio Rota Institute, una escuela de negocios enfocada en marketing digital, ventas y mentalidad empresarial, que ya ha formado a más de 10.000 dueños de negocios de más de 26 países.

Durante la conferencia, compartió su metodología para entender y aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas digitales, enseñando a los emprendedores cómo transformar sus redes sociales en verdaderos canales de generación de clientes.

Además de su trabajo como conferencista, Fiorella Rota es autora del libro Hackeando el Algoritmo, donde expone estrategias y casos de éxito de emprendedores que lograron escalar sus negocios utilizando herramientas digitales.

La presentación en Buenos Aires representa un paso importante en la expansión internacional de su proyecto educativo, posicionando a Fiorella como una de las referentes latinoamericanas en la enseñanza de marketing digital aplicado al crecimiento de negocios.

Como parte de esta gira, la próxima conferencia será el 29 de marzo en Paseo La Galería, para aprender las estrategias que están utilizando cientos de alumnos para vender más utilizando redes sociales. La cita será de 14:00 a 19:00.