Empresariales
19 de marzo de 2026 - 06:59

GWM y Santa Rosa llegan a Innovar con vehículos híbridos, tecnología de punta y beneficios exclusivos

El Tank 300 PHEV se posiciona como uno de los todoterrenos más avanzados, con 402 HP y tracción 4x4 inteligente.
El Tank 300 PHEV se posiciona como uno de los todoterrenos más avanzados, con 402 HP y tracción 4x4 inteligente.

El Grupo Santa Rosa, representante oficial de GWM en Paraguay, participa en la Feria Innovar presentando su portafolio de vehículos híbridos y de nuevas energías. La marca apuesta por la innovación, el alto rendimiento y promociones exclusivas en el mayor evento agroindustrial del país, que sigue hoy y mañana.

Por ABC Color

En un espacio diseñado para los amantes de la aventura y el trabajo exigente, GWM presenta sus modelos más emblemáticos, combinando tecnología de vanguardia con robustez.

La propuesta de GWM apunta a productores y empresarios que buscan tecnología, seguridad y eficiencia en movilidad.
La propuesta de GWM apunta a productores y empresarios que buscan tecnología, seguridad y eficiencia en movilidad.
  • Tank 300 PHEV: El todoterreno híbrido enchufable que redefine el segmento con 402 HP, tracción 4x4 inteligente y un lujo interior sin precedentes.
  • Poer Plus 2.4: La evolución de la potencia en pickups, equipada con un motor turbodiésel de 2.4L y transmisión automática de 9 velocidades con 6 airbags de serie.
  • Poer 2.0: La herramienta de trabajo y estilo de vida más confiable, reconocida por su versatilidad y confort sin sacrificar seguridad.
  • Haval H6 GT PHEV: El SUV coupé que combina diseño deportivo con la eficiencia de un sistema híbrido enchufable, con una potencia de 430HP y una autonomía eléctrica de hasta 170 Km.
  • Jolion Pro HEV: El híbrido por excelencia de la marca, con un consumo promedio de 6L x 100Km, sistemas ADAS y 6 airbags de serie.
La Poer es una opción versátil y confiable para el trabajo diario en el campo.
La Poer es una opción versátil y confiable para el trabajo diario en el campo.

Oportunidades únicas de feria

Como atractivo principal para los visitantes de Innovar, Santa Rosa ofrece Bonos de hasta 3.000 dólares en modelos seleccionados.

Esta es una oportunidad estratégica para que productores, empresarios y familias accedan a vehículos con tecnología de punta bajo condiciones comerciales exclusivas durante los días del evento, que se desarrolla hoy y mañana, en el predio de Cetapar (Km 282, ruta PY02, Colonia Yguazú, Alto Paraná).

GWM presenta en Innovar 2026 su portafolio de vehículos híbridos y de alto rendimiento, pensados para el trabajo y la aventura.
GWM presenta en Innovar 2026 su portafolio de vehículos híbridos y de alto rendimiento, pensados para el trabajo y la aventura.

La feria está habilitada de 08:00 a 18:00, con entradas a G. 20.000. Todo lo recaudado es donado a entidades benéficas.

“Nuestra presencia en Innovar reafirma el compromiso de Santa Rosa y GWM con el desarrollo del campo y la innovación en Paraguay", destacó Bruno Capposela, subgerente de Santa Rosa Paraguay.

El Haval H6 GT PHEV combina diseño deportivo con eficiencia híbrida y hasta 170 km de autonomía eléctrica.
El Haval H6 GT PHEV combina diseño deportivo con eficiencia híbrida y hasta 170 km de autonomía eléctrica.

“Queremos que el público experimente de primera mano la tecnología de toda la gama de productos de la marca”, agregó.