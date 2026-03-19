GWM y Santa Rosa llegan a Innovar con vehículos híbridos, tecnología de punta y beneficios exclusivos

En un espacio diseñado para los amantes de la aventura y el trabajo exigente, GWM presenta sus modelos más emblemáticos, combinando tecnología de vanguardia con robustez.
- Tank 300 PHEV: El todoterreno híbrido enchufable que redefine el segmento con 402 HP, tracción 4x4 inteligente y un lujo interior sin precedentes.
- Poer Plus 2.4: La evolución de la potencia en pickups, equipada con un motor turbodiésel de 2.4L y transmisión automática de 9 velocidades con 6 airbags de serie.
- Poer 2.0: La herramienta de trabajo y estilo de vida más confiable, reconocida por su versatilidad y confort sin sacrificar seguridad.
- Haval H6 GT PHEV: El SUV coupé que combina diseño deportivo con la eficiencia de un sistema híbrido enchufable, con una potencia de 430HP y una autonomía eléctrica de hasta 170 Km.
- Jolion Pro HEV: El híbrido por excelencia de la marca, con un consumo promedio de 6L x 100Km, sistemas ADAS y 6 airbags de serie.
Oportunidades únicas de feria
Como atractivo principal para los visitantes de Innovar, Santa Rosa ofrece Bonos de hasta 3.000 dólares en modelos seleccionados.
Esta es una oportunidad estratégica para que productores, empresarios y familias accedan a vehículos con tecnología de punta bajo condiciones comerciales exclusivas durante los días del evento, que se desarrolla hoy y mañana, en el predio de Cetapar (Km 282, ruta PY02, Colonia Yguazú, Alto Paraná).
La feria está habilitada de 08:00 a 18:00, con entradas a G. 20.000. Todo lo recaudado es donado a entidades benéficas.
“Nuestra presencia en Innovar reafirma el compromiso de Santa Rosa y GWM con el desarrollo del campo y la innovación en Paraguay", destacó Bruno Capposela, subgerente de Santa Rosa Paraguay.
“Queremos que el público experimente de primera mano la tecnología de toda la gama de productos de la marca”, agregó.