GWM y Santa Rosa llegan a Innovar con vehículos híbridos, tecnología de punta y beneficios exclusivos

En un espacio diseñado para los amantes de la aventura y el trabajo exigente, GWM presenta sus modelos más emblemáticos, combinando tecnología de vanguardia con robustez.

Tank 300 PHEV: El todoterreno híbrido enchufable que redefine el segmento con 402 HP, tracción 4x4 inteligente y un lujo interior sin precedentes.

Poer Plus 2.4: La evolución de la potencia en pickups, equipada con un motor turbodiésel de 2.4L y transmisión automática de 9 velocidades con 6 airbags de serie.

Poer 2.0: La herramienta de trabajo y estilo de vida más confiable, reconocida por su versatilidad y confort sin sacrificar seguridad.

Haval H6 GT PHEV: El SUV coupé que combina diseño deportivo con la eficiencia de un sistema híbrido enchufable, con una potencia de 430HP y una autonomía eléctrica de hasta 170 Km.