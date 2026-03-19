Inolvidable Saint Patrick’s Day de Sudameris y Munich Beer

Una auténtica fiesta irlandesa

Bajo el lema “Dejá que la suerte te encuentre”, los asistentes vivieron una auténtica fiesta irlandesa, con una propuesta que combinó música en vivo, Dj, entretenimiento y una variada oferta gastronómica, en un ambiente festivo que hizo vibrar la noche.

Durante el evento, el público pudo disfrutar del chopp más frío del país de la mano de Munich Beer, con la sensación del chopp verde y también el chopp tradicional en un ambiente único, especialmente preparado para la ocasión, además de acceder a beneficios exclusivos y reintegros con Sudameris.

La música, gran protagonista

La música fue uno de los grandes protagonistas de la noche, con un line up que incluyó a los Dj Pitriki y Pipo Pineda, además de la presentación del grupo Nderacovers, que animó al público con un repertorio cargado de energía.

Esa energía se mantuvo durante toda la fiesta ambientada con luces especiales, juegos y lugares para compartir con amigos en un ambiente divertido y lleno de alusiones a Saint Patrick.

Kchiporros

El cierre estuvo a cargo de Kchiporros, que coronó la celebración con un show vibrante que hizo cantar y bailar a todos los presentes.

Con ambientación temática, propuestas gastronómicas variadas y una energía contagiosa, la edición 2026 del Saint Patrick’s Day volvió a demostrar por qué se trata de una de las celebraciones más esperadas del año.