JAC Motors debuta en Innovar 2026 con soluciones de transporte para el agro y beneficios exclusivos de feria

Durante la feria, los visitantes conocen una propuesta versátil que incluye pickups y camiones livianos y medianos, diseñados para ofrecer potencia, capacidad de carga y confiabilidad tanto en entornos rurales como urbanos.

Entre los modelos exhibidos se encuentran opciones como la JAC X200, reconocido por su agilidad y capacidad de carga, además de la línea de camiones de la marca con capacidades que van desde 2,5 hasta 5,5 toneladas, pensados para operaciones logísticas exigentes.

Con motivo de su participación en Innovar, la marca también presenta beneficios comerciales exclusivos de feria, con bonos especiales desde USD 500 hasta USD 4.000 para compras al contado, además de planes de financiación sin intereses en modelos seleccionados.

Desde Santa Rosa Paraguay destacan que esta participación busca acercar al productor y al empresario soluciones de transporte confiables que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de sus actividades.

Los asistentes de Innovar 2026 están invitados a visitar el stand de JAC Motors para conocer de cerca su portafolio de vehículos, acceder a las promociones especiales de feria y recibir asesoramiento personalizado del equipo comercial.