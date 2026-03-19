Empresariales
19 de marzo de 2026 - 06:29

Sudameris impulsa el agro paraguayo en Innovar 2026

Stand de Sudameris en la Feria Innovar 2026.
Stand de Sudameris en la Feria Innovar 2026.

Sudameris participa en la Feria Innovar 2026, que sigue hoy y finaliza mañana, en el predio de Cetapar, en Colonia Yguazú. Organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA), la feria es uno de los principales eventos del sector agropecuario en Paraguay, reuniendo a productores, empresas y referentes de la innovación agrícola.

Por ABC Color

En esta edición, la feria cuenta con 300 expositores y 700 marcas, consolidándose como una plataforma clave para la presentación de innovaciones tecnológicas, maquinaria agrícola, insumos, servicios y soluciones financieras orientadas al desarrollo del agro paraguayo.

Sudameris acompaña esta nueva edición como parte de su compromiso con el crecimiento del sector productivo nacional.

Sudameris financia la compra de maquinarias para el campo.
Sudameris financia la compra de maquinarias para el campo.

Durante los cuatro días de feria, que comenzó el miércoles último y finaliza mañana, el equipo de ejecutivos está presente brindando asesoramiento y acompañamiento a productores, empresarios y visitantes interesados en conocer las distintas alternativas de financiamiento y servicios diseñados especialmente para impulsar el desarrollo del campo.

Parte del equipo de Sudameris presente en Innovar 2026.
Parte del equipo de Sudameris presente en Innovar 2026.

“Invitamos a visitarnos y conocer de cerca nuestras soluciones pensadas para potenciar al sector, respaldadas por la experiencia y el compromiso que nos caracteriza”, refieren desde la entidad bancaria.

Con su presencia en Innovar, Sudameris sigue acompañando al agro paraguayo, entendiendo que el desarrollo del campo es un motor fundamental para el crecimiento económico del país.