Sudameris impulsa el agro paraguayo en Innovar 2026

En esta edición, la feria cuenta con 300 expositores y 700 marcas, consolidándose como una plataforma clave para la presentación de innovaciones tecnológicas, maquinaria agrícola, insumos, servicios y soluciones financieras orientadas al desarrollo del agro paraguayo.

Sudameris acompaña esta nueva edición como parte de su compromiso con el crecimiento del sector productivo nacional.

Durante los cuatro días de feria, que comenzó el miércoles último y finaliza mañana, el equipo de ejecutivos está presente brindando asesoramiento y acompañamiento a productores, empresarios y visitantes interesados en conocer las distintas alternativas de financiamiento y servicios diseñados especialmente para impulsar el desarrollo del campo.

“Invitamos a visitarnos y conocer de cerca nuestras soluciones pensadas para potenciar al sector, respaldadas por la experiencia y el compromiso que nos caracteriza”, refieren desde la entidad bancaria.

Con su presencia en Innovar, Sudameris sigue acompañando al agro paraguayo, entendiendo que el desarrollo del campo es un motor fundamental para el crecimiento económico del país.