Itaú lidera créditos personales y préstamos para la vivienda

En el segmento de préstamos personales, la entidad ha fortalecido su propuesta crediticia con condiciones competitivas y una oferta disponible las 24 horas a través de sus canales digitales.

El porcentaje de clientes con ofertas de crédito preaprobadas continúa creciendo, permitiendo acceder a financiamiento a medida desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Rubén Aguilera, gerente de Negocios Banca Personal de Banco Itaú Paraguay, señala que este posicionamiento es el resultado de un trabajo sostenido en los últimos años.

“Durante tres años consecutivos fuimos reconocidos por Global Finance como el mejor banco en préstamos digitales en Paraguay, lo que refleja nuestro compromiso permanente de ofrecer soluciones financieras competitivas y accesibles para nuestros clientes”, manifestó.

Hoy, desde la aplicación del banco, los clientes pueden gestionar de forma integral sus necesidades financieras: solicitar créditos, adelantar cuotas o cancelar préstamos de manera simple, segura y rápida, sin necesidad de trasladarse.

En paralelo, Banco Itaú mantiene un posicionamiento destacado en el financiamiento para viviendas.

La entidad cuenta además con alianzas que les permiten trabajar en conjunto con desarrolladores y plataformas inmobiliarias que facilitan el acceso a la vivienda. A través del portal micasa.itau.com.py o infocasas.com.py los interesados pueden conocer proyectos inmobiliarios disponibles incluso sin ser clientes del banco.