Punto Farma apoya la campaña de vacunación

El objetivo es proteger a 496.293 niños y niñas de 1 a 5 años, mediante la administración de una dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR), una medida fundamental para cerrar brechas de inmunidad y prevenir la reintroducción del virus en el país.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte. Esta campaña representa una oportunidad para garantizar que todos los niños y niñas cuenten con la protección necesaria, independientemente de su antecedente vacunal, fortaleciendo así la protección individual y comunitaria.