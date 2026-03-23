CIT aprueba Memoria y Balance por unanimidad

Durante la sesión, se presentaron y aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día, reflejando el compromiso y apoyo activo de los socios con el club.

En el marco de la Asamblea, el Consejo de Administración presentó el informe correspondiente al Ejercicio 2025, destacando la aprobación unánime de la Memoria y Balance, así como del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2025.

Estos informes reflejan la transparencia y solidez en la gestión del club.

Otro tema de relevancia fue la aprobación de las modificaciones al Reglamento Interno, que incluyeron la corrección del Artículo 97°.

Una vez realizadas las adecuaciones, el reglamento fue plenamente ratificado.

La asamblea fue moderada por la presidenta Carolina Molinas de Fernández, junto al Consejo de Administración.