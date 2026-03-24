Atlas destacó en Innovar su financiamiento al sector avícola

Durante la actividad, se entregaron plaquetas conmemorativas a los primeros productores integrados que accedieron al financiamiento para la construcción de galpones de engorde de pollos, en el marco del proyecto impulsado por Granjeros Campo 9 SA para el desarrollo de la producción de carne de pollo en el país.

A través de esta iniciativa, Banco Atlas ha acompañado la implementación de este modelo productivo mediante el financiamiento para la construcción de galpones de engorde avícola.

Estas operaciones fueron estructuradas con fondeo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a través del producto Inversiones Verdes, y cuentan además con garantía parcial del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), un mecanismo que facilita el acceso al crédito para productores integrados.

Esta acción refleja el compromiso de Banco Atlas con el desarrollo productivo del país, promoviendo proyectos que generan oportunidades económicas y fortalecen las cadenas de valor del sector agroindustrial.

El encuentro contó con la presencia de representantes de Granjeros Campo 9 SA, de la Agencia Financiera de Desarrollo y de productores beneficiados por este financiamiento, quienes compartieron su experiencia en la implementación de este modelo productivo y el impacto que tiene en el crecimiento del sector.

La Feria Innovar es uno de los encuentros más importantes del sector agro en Paraguay, que reúne cada año a productores, empresas, instituciones y especialistas del agronegocio.