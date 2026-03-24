Automotor contará con un Taller de Servicio Rápido

El nuevo taller está ubicado sobre calle San Rafael y Avda. España, de Asunción.

Este servicio rápido nace con el objetivo de optimizar los tiempos de atención y ofrecer servicios esenciales de mecánica ligera y mantenimiento preventivo, garantizando rapidez, seguridad y confianza en cada servicio.

Equipado con tecnología de última generación y respaldado por un equipo técnico altamente capacitado, Automotor reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la atención personalizada, consolidándose como referente en el sector automotor.

Automotor Plaza integra además el showroom oficial de Hyundai, Isuzu, Geely, KGM SsangYong y Maserati, ofreciendo a los clientes la posibilidad de conocer de cerca las últimas novedades y modelos de cada marca.

Para completar la experiencia, el espacio cuenta con la reconocida cafetería Juan Valdez, donde los clientes pueden disfrutar de un café de calidad mientras esperan el servicio de su vehículo.

La apertura de este nuevo espacio representa un paso más en el crecimiento sostenido de la empresa.

Forma parte igualmente de su misión de ofrecer soluciones integrales que acompañen las necesidades de sus clientes.

El Taller de Servicio Rápido atenderá de lunes a viernes de 07:30 a 17:00, y los sábados de 07:30 a 11:45, en la ubicación de Automotor Plaza.

Los interesados deben realizar sus agendamientos, contactando al (021) 729-7878.