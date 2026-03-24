Empresariales
24 de marzo de 2026 - 01:00

Cuadernos Avon lanzó el primer cuaderno inclusivo

Cuadernos inclusivos que fueron presentados por Avon.
Cuadernos inclusivos que fueron presentados por Avon.ARCENIO ACUÑA

Cuadernos Avon da un paso histórico en Paraguay con el lanzamiento de su primer cuaderno diseñado especialmente para personas con neurodiversidad.

Por ABC Color

La iniciativa busca promover la accesibilidad, la inclusión y la concienciación sobre la diversidad en el ámbito educativo y social.

Durante el lanzamiento se realizó la firma oficial del convenio entre el TEA y Cuadernos Avon. El encuentro contó igualmente con una charla de concienciación organizada por profesionales y representantes del TEA, además de la exhibición del cuaderno inclusivo.

“Con este cuaderno queremos ofrecer una herramienta práctica y significativa para todas las personas, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y la empatía”, afirmó la gerente de Marketing, Katherine Catolino.

Con este lanzamiento, Cuadernos Avon es pionero en Paraguay en el desarrollo de productos que visibilizan y apoyan a la comunidad neurodiversa, aportando valor educativo y social al país.