Cuadernos Avon lanzó el primer cuaderno inclusivo

La iniciativa busca promover la accesibilidad, la inclusión y la concienciación sobre la diversidad en el ámbito educativo y social.

Durante el lanzamiento se realizó la firma oficial del convenio entre el TEA y Cuadernos Avon. El encuentro contó igualmente con una charla de concienciación organizada por profesionales y representantes del TEA, además de la exhibición del cuaderno inclusivo.

“Con este cuaderno queremos ofrecer una herramienta práctica y significativa para todas las personas, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión y la empatía”, afirmó la gerente de Marketing, Katherine Catolino.

Con este lanzamiento, Cuadernos Avon es pionero en Paraguay en el desarrollo de productos que visibilizan y apoyan a la comunidad neurodiversa, aportando valor educativo y social al país.