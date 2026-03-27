15 años consecutivos de Trebol en Top Of Mind en la categoría leche

Lácteos Trebol es protagonista de la historia del Top Of Mind ratificando un posicionamiento que logró sostener a través de los años, aun en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.

El Top Of Mind se basa en recordación espontánea: identifica la primera marca que las personas mencionan al pensar en una categoría.

Ese lugar -el primer recuerdo- funciona como un indicador de posicionamiento, confianza y coherencia en la experiencia de marca.

En la edición 2025, Trebol se mantuvo como líder en la categoría Leche alcanzando un 48% de recordación; en 2024, la marca ya registraba 46%, consolidando un vínculo sostenido con el consumidor.

Este desempeño ubica a Trebol como un caso destacado dentro del universo de marcas que logran mantener liderazgos de largo plazo en el Top Of Mind, en un escenario donde las dinámicas del mercado se aceleran y la competencia se vuelve cada vez más intensa.

A lo largo de estos años, la marca acompañó la evolución de los hábitos de compra y alimentación con un portafolio que ofrece alternativas para distintas necesidades, desde opciones descremadas y sin lactosa hasta variedades funcionales, sin resignar consistencia en sus estándares de calidad.

Esa cercanía también se sostiene en una presencia territorial muy amplia: la marca cuenta actualmente con 24 salones de venta en distintas zonas del país y 9 supermercados en el Chaco, además de canales y puntos de contacto que facilitan el acceso del público a sus productos y beneficios.

Como parte de su identidad, Trebol forma parte de una cadena productiva profundamente vinculada al país: su desarrollo está asociado al esfuerzo sostenido de la Cooperativa Chortitzer y de equipos que trabajan con foco en producto, procesos y mejora continua.

Otro diferencial clave de Trebol está en su origen. Hoy, la marca es la única leche producida en el Chaco con alcance nacional, un atributo que refuerza su identidad como expresión de una cuenca lechera profundamente ligada al desarrollo del Chaco Central y al trabajo histórico de la Cooperativa Chortitzer.

Ese origen también define una forma de producir. En el Chaco, la actividad pecuaria se apoya en campos naturales, pasturas adaptadas al ambiente y esquemas productivos orientados a la sostenibilidad.

Al mismo tiempo, la Cooperativa Chortitzer impulsa desde hace años un tambo modelo y un programa de mejoramiento funcional al ambiente chaqueño.

En ese marco, Trebol vincula su identidad con una producción que pone en valor el bienestar animal, la adaptación al territorio y una visión de largo plazo sobre cómo alimentar mejor desde uno de los entornos más singulares del país.

Con este nuevo hito, Trebol resume una idea construida durante 15 años: liderar no es solo ocupar un lugar en la mente del consumidor, sino sostenerlo con consistencia, calidad y capacidad de evolución.

En ese recorrido, la marca sintetiza su vínculo con el público en una premisa simple: construir confianza paso a paso, desde la mesa cotidiana y con foco permanente en las necesidades de las familias paraguayas.